Тепла и уюта хочется везде и всегда. И очень странно замерзать в собственном доме, когда снаружи плюсовая температура.

Многие замечают, что, несмотря на прекрасную теплую погоду на улице, в дачном доме часто холодно и сыро. Особенно это ощущается, если в домике бывают редко. Вне стен дома температура может достигать 25 градусов тепла, а внутри она не превышает 15 градусов. Ситуацию нужно исправлять.

Кто в доме хозяин?

Опытные дачники утверждают, что дому нужно показать, что у него есть хозяин. Важно избавиться от хлама, который годами накапливался в подвалах, чуланах и кладовках. Он может заплесневеть и разносить неприятный запах сырости, а также различные болезни. Откройте все окна и двери и хорошенько проветрите все комнаты, иначе затхлость не уйдет, даже если вы хорошо прогреете дачу.

В доме нужно часто находиться, чтобы он «ожил». Для этого потребуется достаточное количество времени и постоянное отопление, только так дом успеет прогреться, просушиться и начнет сохранять тепло. Отличный вариант — газовый котел, который позволит просушить жилище быстрее, чем печное отопление.

Утепляйтесь!

Иногда проблема кроется не в отсутствии хозяина, а в самой постройке. Неправильно установленные окна, которые пропускают воздух, проблемы с фундаментом, отмосткой или полами — все это стоит проверить, чтобы вовремя выявить причину потери тепла.

После устранения утечек можно заняться утеплением: например, деревянная дача всегда теплее и суше, чем кирпичная, так как дерево быстрее прогревается и дольше сохраняет тепло. Правильно заложенный и качественно утепленный фундамент — залог комфортной жизни вашего дома.

А может, крыша?

Иногда скорость убегания тепла зависит от состояния крыши. Чтобы минимизировать теплопотери, нужно утеплить ее. Исследования показывают, что через крышу происходит утечка примерно 40% тепла, ведь горячий воздух поднимается вверх и находит выход через прохудившуюся крышу.

Утеплить ее можно как изнутри, так и снаружи, и для этого существуют различные материалы. Важно проконсультироваться со специалистами, прежде чем выбрать подходящий утеплитель.

Загляните в погреб или подвал

Эти потаенные места требуют особого внимания, ведь их сложно проветрить, и в них часто накапливается ненужное и старое. Наведите порядок в чуланах, подвалах и кладовках, просушите помещение с помощью тепловентилятора, устраните плесень и другие пораженные сыростью места. В идеале организуйте вентиляцию в таких местах, так как проблема всего дома может скрываться именно там.

Взгляните на старые вещи новым взглядом

Иногда в поисках источника сырости мы обращаем внимание не на те предметы. Часто дело в малом: ковры и паласы, пропитавшиеся влагой и неприятным запахом; шторы, которые долгое время не чистились; мебель, обивка которой не подвергалась стирке. Все эти вещи могут быть рассадниками сырости и бактерий. Избавьтесь от них или тщательно продезинфицируйте, чтобы дом «задышал».