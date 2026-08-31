Чем дольше психолог работает с людьми, тем очевиднее становится одна вещь: чтобы чувствовать себя счастливее, иногда нужно не приобретать новые полезные привычки, а избавляться от старых, которые день за днем отравляют жизнь.

Психолог Ник Уигнолл выделил шесть таких моделей поведения. Они могут формироваться еще в детстве и постепенно становиться настолько привычными, что человек перестает замечать их влияние на себя и отношения, передает Your tango.

1. Постоянно тревожиться о будущем

Беспокойство часто маскируется под попытку решить проблему. Человеку кажется, что, прокручивая в голове возможные неприятности, он хотя бы что-то делает и таким образом контролирует ситуацию.

На самом деле многие вещи невозможно ни предсказать, ни контролировать. Чрезмерная тревога лишь мешает наслаждаться настоящим и создает иллюзию контроля. Кроме того, продолжительный стресс способен негативно отражаться как на психологическом состоянии, так и на физическом здоровье.

Полезнее периодически спрашивать себя: действительно ли я сейчас решаю реальную проблему или просто бесконечно прокручиваю тревожные мысли? Что мне дает это беспокойство?

Иногда необходимо признать неприятную истину: плохое действительно может произойти, не все люди будут относиться к нам хорошо, а некоторые обстоятельства изменить невозможно. Принятие этой неопределенности помогает уменьшить тревожность.

2. Всегда плыть по течению

Большинство людей не любит конфликтов. Из-за страха показаться грубыми, агрессивными или слишком требовательными они предпочитают молчать, соглашаться и уступать.

Но между пассивностью и агрессией существует третий вариант — ассертивность, то есть способность спокойно и прямо говорить о собственных желаниях, потребностях и ценностях.

Это означает уметь просить о том, что вам нужно, и говорить «нет» тому, чего вы не хотите, сохраняя при этом уважение к другому человеку. По мнению психолога, именно такая способность помогает укреплять самооценку, уверенность и самоуважение.

3. Замыкаться в себе

Когда человеку больно, страшно или тяжело, естественной реакцией может стать желание спрятаться от окружающих. Но именно в этот момент особенно важна поддержка.

Печаль, страх и разочарование — это не только внутренние переживания. Выражая их, человек дает близким понять, что ему необходимы помощь, внимание или просто присутствие рядом.

Поэтому вместо того, чтобы изолироваться от партнера и других близких людей, психолог советует делать обратное: говорить о своих чувствах, обращаться за поддержкой и сохранять эмоциональный контакт.

4. Бороться со стрессом, но не с его причиной

Дыхательные упражнения, медитация и другие способы снижения напряжения могут быть полезны. Однако они не решают проблему, если человек постоянно сталкивается с одним и тем же источником стресса.

Например, можно каждый вечер расслабляться после тяжелого рабочего дня. Но если причиной перегрузки является неспособность отказаться от лишних обязанностей, ситуация будет повторяться.

Поэтому важно различать стресс и стрессор. Первый — это реакция организма, второй — причина, которая ее вызывает. В долгосрочной перспективе необходимо работать именно с причиной хронического напряжения, а не только пытаться облегчить его последствия.

5. Быть слишком суровым к себе

Практически каждый человек постоянно ведет внутренний диалог. Проблема начинается тогда, когда этот внутренний голос превращается в безжалостного критика.

Люди нередко разговаривают с собой гораздо жестче, чем когда-либо позволили бы себе разговаривать с друзьями или коллегами.

Такое отношение часто формируется еще в детстве: считается, что строгость к себе помогает быть дисциплинированнее, добиваться целей и не повторять ошибок. Однако постоянная самокритика вовсе не обязательно становится источником мотивации. Напротив, она может усиливать чувство вины, тревогу, подавленность и ощущение безнадежности.

Поэтому привычный внутренний монолог иногда стоит пересмотреть: действительно ли критика помогает двигаться вперед или просто заставляет человека чувствовать себя хуже?

6. Безоговорочно верить собственным мыслям

То, что какая-то мысль появилась в голове, еще не означает, что она соответствует действительности.

Допустим, человеку внезапно показалось, что коллега считает его ленивым. Сам факт появления такой мысли никак не доказывает, что коллега действительно так думает.

Однако если постоянно придавать подобным предположениям огромное значение, анализировать их и искать скрытый смысл, можно попасть в замкнутый круг навязчивых мыслей и тревоги.

Психолог советует относиться к собственным мыслям с разумным скептицизмом. Не каждую из них нужно анализировать, принимать за истину или превращать в руководство к действию.

Почему эти привычки опасны для отношений

По отдельности многие из них кажутся безобидными. Но постепенно постоянная тревога, подавление собственных потребностей, эмоциональная изоляция, хронический стресс и жесткая самокритика могут менять не только состояние самого человека, но и его отношения с партнером.

Именно поэтому иногда путь к более спокойной и счастливой семейной жизни начинается не с вопроса «Что еще мне нужно делать?», а с другого: «Что мне пора перестать делать?».