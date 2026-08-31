Все путешественники, любители фотографии и профессиональные фотографы приглашаются принять участие в конкурсе туристической фотографии, организованном Trawell.lv. Общий призовой фонд конкурса составляет 1200 евро, а также подарки от спонсоров. Цель конкурса — открыть яркие истории путешествий и вдохновить людей познавать мир через аутентичные фотографии.

В этом году работы будут оцениваться в четырёх категориях: "Портрет", "Аэрофотография", "Достопримечтальности", "Детали и фактуры". В каждой категории будут определены 1-е, 2-е и 3-е места.

Фотографии оценит профессиональное международное жюри, в состав которого входят опытные фотографы из Латвии, Литвы и Эстонии.

Организаторы подчёркивают, что главное в конкурсе — не используемая камера или техника, а способность с помощью одного изображения рассказать историю, передать эмоции и вдохновить других на путешествия.

«Каждое путешествие уникально, и у каждой фотографии есть своя история. Мы хотим показать мир таким, каким его видят путешественники, и одновременно вдохновить других отправляться в новые приключения», — отмечают организаторы конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку может любой желающий независимо от возраста и опыта в фотографии. Лучшие работы будут отмечены наградами и опубликованы на платформе Trawell.lv.

Подать заявку, ознакомиться с правилами конкурса и информацией о призах можно здесь:

https://trawell.lv/foto-konkurss