Многие начинают беспокоиться о суставах только тогда, когда появляется боль. Однако неприятные ощущения могут быть далеко не первым сигналом: скованность по утрам, постоянный хруст, уменьшение подвижности и даже напряжение в окружающих мышцах способны появиться значительно раньше.

Суставы способны долго приспосабливаться к изменениям и повышенной нагрузке, поэтому серьезная проблема не всегда сразу проявляется болью. По словам косметолога, остеотерапевта и миофункционального специалиста Людмилы Елисавецкой, люди нередко обращаются за помощью уже тогда, когда изменения в суставе стали значительными, хотя первые сигналы могли появиться гораздо раньше.

Поэтому важно обращать внимание не только на явную боль, но и на менее очевидные изменения.

Боль — далеко не всегда первый симптом

Распространено мнение, что именно боль говорит о начале проблем с суставами. Однако она может возникать уже тогда, когда присутствует воспалительный процесс или заметные изменения хрящевой ткани.

До этого организм способен подавать более слабые сигналы, которые легко списать на возраст, усталость, погоду или недостаток движения.

Эксперт называет шесть признаков, на которые стоит обратить внимание.

1. Утренняя скованность

Вы просыпаетесь и замечаете, что колено, плечо или другой сустав не сразу начинает нормально двигаться. Требуется несколько минут, чтобы «расходиться» и вернуть привычную свободу движений.

Если подобная ситуация возникает регулярно, игнорировать ее не стоит. Особенно важно обратить внимание, если раньше такой скованности не было, а теперь она повторяется практически каждое утро.

2. Постоянный хруст и щелчки

Не каждый щелчок в суставе свидетельствует о заболевании. Отдельные звуки могут быть совершенно безобидными и возникать, например, из-за процессов в суставной жидкости.

Другое дело, если хруст сопровождает практически каждое движение, становится громким, сухим или возникает ощущение трения.

В таком случае на звук стоит обратить внимание. По словам специалиста, подобные изменения могут быть связаны в том числе с состоянием хрящевой ткани.

3. Сустав перестал полностью сгибаться или разгибаться

Еще один тревожный признак — уменьшение привычной амплитуды движения.

Например, человек замечает, что больше не может полностью согнуть колено или, наоборот, разогнуть руку так же свободно, как раньше.

Даже небольшое, но устойчивое ограничение подвижности не стоит автоматически объяснять возрастом. Если движение стало заметно отличаться от привычного, лучше разобраться в причине.

4. Суставы реагируют на перемену погоды

Некоторые люди замечают, что колени, плечи или другие суставы начинают ныть перед дождем или при резкой смене погоды.

Эксперт отмечает, что подобные ощущения не обязательно являются выдумкой: колебания атмосферного давления у чувствительных людей действительно могут сопровождаться дискомфортом.

Однако если неприятные ощущения повторяются регулярно или становятся сильнее, лучше не ограничиваться объяснением «это просто погода».

5. Напряжение, тяжесть и покалывание в мышцах

Иногда сам сустав еще не болит, но изменения появляются в окружающих его мышцах.

Хроническое мышечное напряжение может быть компенсаторной реакцией: организм старается дополнительно стабилизировать определенную область, и часть нагрузки берут на себя мышцы.

В результате человек может ощущать тяжесть, постоянное напряжение, покалывание или даже онемение рядом с суставом.

Поэтому проблема не всегда находится именно там, где появляются первые неприятные ощущения.

6. Появляются отеки

Еще один сигнал — припухлость в области сустава.

Даже небольшой отек, который возникает вечером, а после ночного отдыха исчезает, заслуживает внимания. Если же припухлость сохраняется и утром, специалист советует обратиться к врачу.

Особенно важно не откладывать консультацию, если отек появился внезапно, увеличивается или сопровождается болью, покраснением, повышением температуры кожи либо заметным ограничением движения.

Почему суставы могут страдать даже у тех, кто не занимается тяжелым спортом

Чтобы столкнуться с проблемами суставов, вовсе не обязательно бегать марафоны или ежедневно поднимать тяжести.

Недостаток движения тоже может создавать проблемы. Если окружающие сустав мышцы недостаточно сильны, нагрузка распределяется менее эффективно. А при длительном отсутствии движения ухудшаются условия, необходимые для нормальной работы суставных структур.

Поэтому две противоположности могут оказаться одинаково нежелательными: человек либо проводит большую часть дня сидя и практически не двигается, либо после длительного перерыва внезапно начинает интенсивно тренироваться без подготовки.

Отсутствие сильной боли при этом еще не означает, что никаких проблем нет.

Стоит прислушиваться к более простым ощущениям: стало некомфортно двигаться, рука не разгибается так же свободно, как раньше, колено кажется скованным. Такие изменения — повод внимательнее отнестись к своему состоянию.

При чем здесь митохондрии

В исходном материале отдельно обращается внимание на работу митохондрий — структур клеток, участвующих в производстве энергии.

Клеткам хрящевой ткани — хондроцитам — энергия необходима для нормального функционирования и восстановления. Особенность хряща заключается в том, что он не имеет прямого кровоснабжения, а необходимые вещества получает в том числе посредством диффузии из синовиальной жидкости.

Состояние митохондрий также связывают с процессами окислительного стресса и воспаления. В материале подчеркивается, что для нормальной работы организма важны прежде всего общие условия — качественный сон и достаточная физическая активность.

При этом любые добавки, включая магний или коэнзим Q10, не стоит рассматривать как самостоятельное лечение суставных заболеваний: необходимость их приема лучше обсуждать с врачом.

Проблемы с суставами не обязательно начинаются с сильной боли. Регулярная утренняя скованность, необычный хруст, уменьшение амплитуды движения, повторяющийся дискомфорт, напряжение окружающих мышц и отечность могут стать поводом внимательнее отнестись к своему состоянию.

Один случайный щелчок или непродолжительная скованность сами по себе еще не говорят о заболевании. Но если симптомы повторяются, усиливаются или начинают мешать обычным движениям, разумнее не ждать появления постоянной боли, а обратиться к врачу и выяснить причину.