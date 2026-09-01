Не застегивать пуговицы, использовать обычный порошок, стирать вместе с другими вещами — рассказываем, чего не стоит делать при стирке пуховиков, курток и плащей.

1. Игнорировать информацию на этикетке

Бирки на одежде — это мини-руководства по правильному уходу и эксплуатации вещи.

На этикетках обычно указано, как стирать вещь, какую температуру выставить, насколько интенсивным должен быть отжим и какими моющими средствами лучше пользоваться.

Поэтому бирки нужно не только не срезать, но и внимательно изучать перед стиркой.

2. Не убрать присохшую грязь

Казалось бы, стирка нужна для удаления загрязнений, но с верхней одеждой дело обстоит иначе.

Въевшиеся пятна могут не только не отстираться, но и размазаться по изделию, тем самым еще сильнее его испачкав.

Перед стиркой нужно немного почистить вещь и убрать пятна, остатки грязи или жира. Если удалить их самостоятельно не удается, возможно, стоит отдать вещь в химчистку вместо обычной стирки в машинке.

3. Не застегивать пуговицы и молнии

Застегивать молнии и пуговицы необходимо по нескольким причинам.

Во-первых, без этого вещи могут деформироваться. На верхней одежде это особенно заметно, поскольку ее сложнее отгладить и вернуть в оригинальный вид.

Во-вторых, расстегнутая молния может повредить барабан машинки и само изделие, оставив на нем царапины и дырки. Пуговицы могут оторваться, и вместе с ними вырвется часть ткани, что для курток и пуховиков является серьезным повреждением, которое сложно исправить.

4. Загрузить вместе с другой одеждой

Даже легкие куртки лучше стирать отдельно от других вещей.

Это вопрос гигиены: на верхней одежде скапливаются уличная пыль, грязь и микроорганизмы, которые могут осесть на домашнем белье и вызвать аллергию или раздражение.

С домашнего халата на куртку или пальто может «сползти» жирное пятно, которое потом сложно вывести.

Пуховики рекомендуется стирать отдельно, чтобы они не теряли форму, а наполнитель не слеживался.

5. Выбрать режим помощнее

Не стоит выбирать самый мощный режим стирки с интенсивным отжимом в надежде отстирать въевшиеся пятна и продезинфицировать вещи.

Максимальная температура, при которой рекомендуется стирать верхнюю одежду, — около 40 градусов.

В более горячей воде куртки и пуховики могут потерять свою форму или полинять.

Если при щадящем режиме вещи не удается отстирать, поможет химчистка.

6. Провести одно полоскание

Стандартный режим стирки предполагает одно полоскание, однако для верхней одежды этого может быть недостаточно.

Если моющее средство не вымоется из куртки, на ней останутся белые разводы. Чтобы этого избежать, после завершения стирки добавьте еще один или два дополнительных режима отдельного полоскания и отжима.

При этом количество оборотов можно уменьшить до 400-600.

7. Стирать все обычным порошком

Для разных типов изделий нужны разные моющие средства. Например, для мембраны и шерсти есть специальные порошки и гели, которые помогают сохранить особенности материала.

Для обычных курток можно использовать любые жидкие средства — они быстрее растворяются и вымываются из ткани.