Многие люди мечтают о домашнем питомце, который станет верным другом и членом семьи. Все чаще выбор падает на приюты, что является положительным трендом. Однако перед тем, как отправиться за новым другом, важно подготовиться и осознать всю ответственность...

Взять кошку или собаку из приюта — это возможность сделать доброе дело, которое принесет счастье как вам, так и вашему будущему питомцу. Однако у этого способа обзавестись домашним животным есть свои особенности, которые стоит учесть до того, как вы станете хозяином кошки или собаки из приюта.

Преимущества выбора питомца из приюта

Одно из самых распространенных предубеждений против животных из приюта заключается в том, что вы получаете как бы «кота в мешке», то есть животное с непредсказуемым характером и без четких породных черт. Это мнение справедливо, но лишь отчасти.

Действительно, история жизни питомца до его попадания в приют обычно остается неизвестной. Вы не сможете узнать, какие физические или психологические травмы он перенес, как относится к людям и детям, и уживается ли с другими животными. Однако поведенческие особенности — это то, что сотрудники приюта могут наблюдать на протяжении всего времени жизни животного у них. Поэтому задача сотрудников — помочь вам выбрать такую собаку, с которой вы сможете справиться, учитывая ваш опыт, потребности и образ жизни.

На этапе выбора питомца у вас будет возможность присмотреться к нему и подружиться с ним еще до того, как вы официально свяжете его судьбу со своей. Посещая своего будущего любимца в приюте, вы сможете проверить свои намерения, убедиться в отсутствии аллергии, узнать о темпераменте животного и посмотреть, как вы справляетесь с ним на прогулке.

Что касается кошек, они, как правило, уже приучены к лотку. Кроме того, собак и кошек в приютах обычно вакцинируют и обрабатывают от паразитов, а иногда и стерилизуют. Тем не менее, важно уточнить, какое именно ветеринарное обслуживание получил ваш будущий питомец, так как в разных организациях набор услуг может различаться.

Трудности, которые могут возникнуть

Если вы решили взять щенка из приюта, будьте готовы к тому, что его размер не всегда можно точно предсказать. В возрасте 3–4 месяцев по ряду признаков можно сделать прогноз, но 100% гарантии вам никто не даст.

Взрослые собаки могут не знать базовых правил послушания и команд или даже оказаться несоциализированными. Это не является диагнозом, но важно понимать, что с собакой придется терпеливо и планомерно работать, вкладывая в нее ваше время и силы, занимаясь на кинологической площадке или привлекая кинолога в индивидуальном порядке.

Обучать взрослую собаку сложнее и дольше, чем щенка, но при грамотном подходе и регулярных тренировках воспитать собаку так, как вы хотите, возможно.

Важно помнить, что в тренировках с кинологом, обучению командам и социализации нуждается любая собака, независимо от ее происхождения! Однако животному из приюта, скорее всего, потребуется больше времени и вашей доброты, чтобы адаптироваться и социализироваться.

Договор с приютом

Когда решение принято и выбор питомца сделан, наступает заключительный этап. Перед тем как передать вам кошку или собаку, сотрудники приюта проведут с вами собеседование, и если оно пройдет успешно, подпишут с вами договор. На интервью вас попросят подробно рассказать о себе, вашей семье, образе жизни и месте, которое в нем займет питомец.

Эта процедура необходима, чтобы сотрудники приюта убедились, что отдают животное в руки человека, который будет ответственно и бережно к нему относиться.

В договоре будет прописано, что вы обязуетесь следить за здоровьем животного, оповещать приют о состоянии животного в первые несколько месяцев, а также стерилизовать его, если это не было сделано ранее.

Также вас обяжут вернуть животное обратно, если вы поймете, что не справляетесь с уходом или не подходите друг другу. Такая ситуация может нанести питомцу психологическую травму, поэтому, прежде чем решиться стать хозяином собаки или кошки, тщательно взвесьте все «за» и «против».

Если вы все же решились, знайте: вы обречены на радость и положительные эмоции на долгие годы!