Перед тем как завести кошку, стоит подумать о том, как сделать вашу дружбу с ней как можно более долгой. В среднем кошки живут около 14 лет, но это лишь усреднённый показатель. На продолжительность жизни влияет множество факторов, таких как питание, наследственность, условия содержания и уход.

Как долго живут домашние кошки?

Одним из ключевых факторов, определяющих продолжительность жизни кошки, является то, живет ли она в помещении или имеет доступ на улицу. Чем больше времени кошка проводит на улице, тем выше риск для её здоровья. Статистика показывает, что домашние кошки, как правило, живут дольше, чем их сородичи на свободе.

Продолжительность жизни увеличивается у животных, которые были кастрированы. Эта процедура помогает предотвратить репродуктивные заболевания и снижает вероятность того, что кошка уйдет бродяжничать. Большие пушистые кошки могут быть милыми и забавными, но если их внешний вид обусловлен избыточным весом, то каждый лишний килограмм сокращает продолжительность жизни в среднем на 6 месяцев. Домашние кошки могут жить от 14 до 20 лет, однако основным заболеванием, приводящим к преждевременной гибели, является заболевание почек.

Как долго живут уличные кошки?

Человеческая жестокость, плохое питание, болезни, неблагоприятные погодные условия и нападения других животных способствуют высокой смертности кошек на улице. Точных данных о смертности в Латвии нет, но по информации ветеринаров Великобритании, пик смертности приходится на первые два года жизни. В этот период животное только привыкает к окружающим условиям. Основные причины смертности — голод и дорожные происшествия. Большинство уличных кошек, переживших этот период, погибает в возрасте 7-8 лет.

Как долго живут породистые кошки?

Кошки смешанных пород, как правило, живут дольше, чем чистокровные. Исследования, проведенные Английским королевским ветеринарным колледжем, показали, что метисы живут в среднем около 14 лет, в то время как породистые кошки — около 12,5 лет.

Как соотнести возраст кошки с человеческим?

Годовалая кошка физиологически соответствует 16-летнему человеку, а с наступлением двух лет — 21-летнему. За каждый последующий год кошка «стареет» примерно на четыре человеческих года. Используя эту формулу, можно подсчитать, что 10-летний кот соответствует 53-летнему человеку, а 12-летний — 61-летнему.