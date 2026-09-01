Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, необязательно постоянно считать калории и полностью отказываться от жиров. Американский кардиолог Джеймс Стоун советует в первую очередь ограничить определенную группу продуктов — рафинированные крахмалистые продукты, добавленный сахар и избыток соли.

Многим людям, обеспокоенным здоровьем сердца, приходится менять рацион, чтобы снизить вес, нормализовать уровень сахара в крови и холестерина. Но какой подход к питанию действительно помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний?

Кардиолог клиники South Heart Clinic в Харлингене, штат Техас, доктор Джеймс Стоун считает диеты одной из самых сложных психологических проблем в питании. Многие его пациенты уверены, что ради здоровья им придется постоянно есть низкокалорийную и обезжиренную пищу, которая не приносит удовольствия.

По мнению врача, долго придерживаться такого режима большинству людей сложно. Поэтому сам Стоун уделяет меньше внимания подсчету калорий и количеству жиров, сосредоточившись на другой группе продуктов.

«Я не ем белое»

Свое правило кардиолог формулирует предельно просто: «Я не ем белое».

Однако речь идет не о цвете продуктов как таковом. Врач имеет в виду прежде всего добавленный сахар, избыток соли, белый хлеб, белый рис, белую муку и обычные макаронные изделия из рафинированной муки.

«У меня есть одно правило: я не прикасаюсь к "белому". Все, что я ем, — это фрукты, орехи, белковые продукты и овощи. А напитков у меня только три: вода, черный кофе и чай без сахара», — рассказал Стоун TODAY.com.

При этом врач подчеркивает, что его совет не распространяется на все продукты белого цвета.

«Люди путаются. Спрашивают: "Хорошо, доктор, не есть белое — даже яйца или цветную капусту?" Нет, я говорю не об этом. Я имею в виду продукты с высоким содержанием крахмала», — объясняет кардиолог.

Почему сахар и рафинированные углеводы вызывают опасения

Обзор исследований показал, что рацион с большим количеством добавленного сахара связан с повышенным риском высокого артериального давления, ишемической болезни сердца, некоторых других заболеваний и преждевременной смерти.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), чрезмерное потребление добавленного сахара также может способствовать набору веса, ожирению и развитию диабета второго типа.

С солью ситуация несколько иная. Натрий необходим организму, однако его избыток может быть вреден. Зарегистрированный диетолог и редактор TODAY по вопросам питания Натали Риццо объясняет, что чрезмерное количество соли способствует задержке жидкости. Это увеличивает объем циркулирующей крови и создает дополнительную нагрузку на сосуды.

Еще одна категория — очищенные зерновые продукты, включая белый хлеб и белый рис.

При переработке зерна удаляется часть его компонентов. По данным Whole Grains Council, в результате может теряться около четверти белка и как минимум половина некоторых питательных веществ, включая клетчатку и антиоксиданты.

Кроме того, рафинированные углеводы быстро перевариваются и способны вызывать более резкий подъем уровня глюкозы в крови.

Американские рекомендации по питанию на 2025–2030 годы советуют отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, богатым клетчаткой, и существенно сокращать потребление сильно переработанных рафинированных углеводов.

Исследования также связывают употребление цельного зерна вместо очищенного с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоун формулирует предупреждение гораздо жестче:

«Посмотрите на свою тарелку. Если вы видите белый хлеб, макароны, рис, муку, сахар, соль — дела плохи. Вы постепенно движетесь к диабету, а потом придете к кардиологу, и у нас появятся проблемы».

Что кардиолог советует есть вместо этого

Основу рациона Стоун предлагает составлять из цельных, необработанных или минимально обработанных продуктов.

К ним относятся овощи, фрукты, орехи, семена, мясо, яйца, цельнозерновые продукты, бобовые, молочные продукты, рыба и морепродукты.

Такая пища обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и зачастую содержит много клетчатки. В частности, растворимая клетчатка может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Стоун также советует обращать внимание на разнообразие цветов овощей и фруктов. Например, он предпочтет ярко-оранжевый батат обычному белому картофелю.

Цвет растительной пищи часто обусловлен различными растительными соединениями, некоторые из которых обладают антиоксидантными свойствами.

Но это снова не означает, что вся белая пища вредна. Цветная капуста, репчатый лук, фенхель, чеснок и многие другие светлые продукты остаются полноценной частью здорового рациона.

«Перестаньте есть белое» — но понимать это нужно правильно

Кардиолог напоминает, что на протяжении большей части истории люди были значительно физически активнее и питались преимущественно простой пищей — фруктами, орехами, овощами и доступными источниками белка.

«Именно к такому образу жизни мы приспособлены. Но затем мы сбились с пути и начали есть "белое"», — говорит Стоун.

Свое главное правило он повторяет еще раз: «Перестаньте есть белое».

При этом воспринимать эту фразу буквально не стоит. Речь не идет об отказе от всех продуктов белого цвета. Смысл рекомендации — сократить количество добавленного сахара, избытка соли и рафинированных крахмалистых продуктов, заменяя их овощами, фруктами, бобовыми, орехами и цельными злаками.

Правило «не есть белое» — скорее запоминающаяся формула, чем буквальная диетическая инструкция. Для здоровья сердца важнее не цвет еды, а степень ее переработки, количество добавленного сахара и соли, содержание клетчатки и общий состав рациона.