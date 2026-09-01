Пятна, разводы и отпечатки пальцев на экране телевизора хочется удалить привычным средством для мытья окон. Ведь поверхность кажется стеклянной — значит, и чистить ее можно как обычное стекло. Однако специалисты предупреждают: такая уборка способна закончиться необратимым повреждением экрана.

Почему средство для окон опасно для телевизора

Современные телевизоры с плоским экраном имеют специальное антибликовое покрытие. Оно уменьшает отражения и делает изображение более комфортным для глаз.

Проблема в том, что многие средства для мытья стекол содержат достаточно агрессивные растворители. Они способны повредить или частично удалить защитное покрытие экрана.

В результате на поверхности могут появиться постоянные разводы, пятна или обесцвеченные участки. И убрать их обычной чисткой уже не получится — дефекты будут заметны во время просмотра телевизора.

В Samsung, например, рекомендуют не использовать для телевизионных экранов средства для мытья окон, мыло, чистящие порошки, а также составы, содержащие спирт, бензол или аммиак. Поверхности ЖК-экранов достаточно мягкие и чувствительные, поэтому воздействие сильных химических веществ может привести к необратимым повреждениям.

Уксус и спирт — тоже не лучший вариант

В интернете можно встретить немало домашних рецептов, предлагающих протирать экран телевизора уксусом, спиртом, универсальным чистящим средством или составом для мытья стекол.

Однако специалисты советуют не экспериментировать. Подобные вещества могут повредить защитную пленку экрана.

Осторожность требуется даже при покупке специальных средств с надписью «для экранов». Само по себе такое обозначение еще не гарантирует, что состав подходит именно для конкретного телевизора.

Поэтому перед использованием такого средства лучше проверить рекомендации производителя устройства. Некоторые компании выпускают собственные составы для ухода за экранами.

Чем тогда протирать телевизор

Самый безопасный вариант зачастую оказывается и самым простым — мягкая сухая салфетка из микрофибры без каких-либо чистящих средств.

Если сухая салфетка не справляется со стойкими отпечатками пальцев, ее можно слегка смочить дистиллированной водой либо средством для очистки экрана, которое разрешено производителем телевизора.

Дистиллированная вода предпочтительнее обычной водопроводной, поскольку в ней нет минералов, способных после высыхания оставлять следы.

Есть еще одно важное правило: никогда не распыляйте воду или чистящее средство непосредственно на экран телевизора. Жидкостью следует слегка смочить салфетку, после чего осторожно протереть поверхность, не оказывая сильного давления.

То, что прекрасно справляется с грязью на окнах и зеркалах, совершенно не обязательно подходит телевизору. Средство для стекол, спирт, аммиак или уксус способны повредить защитное покрытие экрана. В большинстве случаев для безопасной уборки достаточно микрофибры, а при сильных загрязнениях — небольшого количества дистиллированной воды.