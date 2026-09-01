Пробиотики продаются практически повсюду, а в социальных сетях им приписывают способность улучшать пищеварение, укреплять иммунитет и защищать от множества заболеваний.

Однако эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Кац предупреждает: убедительных доказательств пользы ежедневного приема пробиотических добавок значительно меньше, чем можно подумать, передает Sciencealert.

Пробиотики сегодня можно найти на полках супермаркетов, в аптеках и магазинах здорового питания. Производители активно подчеркивают наличие полезных бактерий в самых разных продуктах, а в интернете существуют миллионы публикаций и видеороликов с рекомендациями увеличить их потребление.

Но почему пробиотики стали настолько популярны и действительно ли они необходимы здоровому человеку?

По словам Мейеровица-Каца, научная картина гораздо сложнее.

Что вообще называют пробиотиками

Под пробиотиками обычно подразумевают различные виды микроорганизмов, прежде всего бактерий, которые связывают с нормальной работой кишечника и состоянием здоровья.

Например, более высокое содержание бифидобактерий в кишечнике в некоторых исследованиях ассоциировалось с меньшей распространенностью ожирения, а низкое содержание некоторых лактобактерий — с повышенным риском сердечно-сосудистых проблем.

Отсюда возникла довольно привлекательная идея: если дать человеку добавку с «полезными» бактериями и изменить микробиом кишечника, возможно, удастся улучшить его здоровье и снизить вероятность различных заболеваний.

Проблема заключается в том, что кишечный микробиом представляет собой чрезвычайно сложную экосистему, а добавление одного или нескольких штаммов бактерий — весьма простое вмешательство.

Мейеровиц-Кац приводит услышанное им однажды сравнение: принимать пробиотик в надежде исправить микробиом — примерно как отправиться в центр Амазонии, высадить там 10 тысяч деревьев одного вида и предположить, что это автоматически решит все проблемы леса.

Вмешательство действительно может в чем-то помочь, однако оно способно иметь и непредвиденные последствия.

Исследований много, но есть проблема с их качеством

Пробиотикам посвящено огромное количество научных работ. Среди них действительно есть исследования с положительными результатами.

Однако, отмечает эксперт, многие из таких работ имеют низкое качество и не позволяют уверенно ответить на главный вопрос: действительно ли пробиотические добавки улучшают здоровье.

Кроме того, исследования пробиотиков сталкивались с проблемами научной добросовестности. Десятки рандомизированных исследований были отозваны из научных журналов по различным причинам.

При этом крупные и более качественные исследования зачастую не обнаруживают ожидаемого эффекта.

Не помогли против простуды

В одном из крупнейших исследований, посвященных применению пробиотиков для профилактики обычной простуды, опубликованном в 2021 году, существенной разницы между группой, принимавшей пробиотики, и группой плацебо по основному показателю — тяжести простуды — обнаружено не было.

Не было получено убедительных доказательств пользы пробиотиков и при экземе.

Крупное рандомизированное исследование с участием 618 недоношенных детей также не выявило ожидаемой пользы от применения пробиотиков.

Даже с диареей результаты оказались неожиданными

Можно было бы предположить, что наиболее очевидную пользу пробиотики продемонстрируют при заболеваниях, непосредственно связанных с кишечником, например при профилактике инфекционной диареи.

Однако и здесь результаты оказались далеко не однозначными.

В 2020 году был опубликован крупный систематический обзор, объединивший результаты 82 исследований с участием более 12 тысяч человек. Авторы не обнаружили убедительной пользы пробиотических препаратов для профилактики инфекционной диареи.

В то же время существуют данные о возможной пользе определенных пробиотиков при некоторых состояниях, непосредственно связанных с кишечником, например для профилактики диареи, возникающей на фоне приема антибиотиков. Но такие выводы нельзя автоматически распространять на любые пробиотики и на всех людей.

В некоторых случаях возможен даже риск

Отсутствие доказанной пользы — не единственная проблема.

В обзоре Cochrane Collaboration 2021 года, посвященном использованию пробиотиков для профилактики гестационного диабета — повышенного уровня сахара в крови во время беременности, — было обнаружено мало доказательств положительного эффекта.

При этом авторы пришли к выводу, что прием пробиотиков, вероятно, увеличивал риск преэклампсии.

Существует и другой обзор Cochrane, посвященный женщинам, у которых гестационный диабет уже был диагностирован. Там обнаружились некоторые возможные положительные эффекты.

Однако интерпретировать эти результаты необходимо осторожно. Значительная часть включенных исследований принадлежала научной группе, у которой впоследствии было отозвано более десятка публикаций из-за серьезных вопросов к достоверности исследований.

«Пробиотики» — слишком широкое понятие

Еще одна серьезная проблема заключается в самом термине «пробиотики».

Под этим названием продается огромное количество препаратов с различными бактериями. Они не обязательно стандартизированы, а разные штаммы микроорганизмов могут совершенно по-разному воздействовать на организм.

Возможно, для получения определенного эффекта необходимо точное соотношение бифидобактерий и лактобактерий. Не исключено и то, что пробиотики должны подбираться индивидуально с учетом особенностей микробиома конкретного человека.

Но пока наука просто не располагает достаточными данными, чтобы уверенно это утверждать.

Пробиотики предлагают практически от всего

Сегодня пробиотические добавки исследуются и рекламируются при огромном количестве состояний — от проблем с пищеварением до нарушений иммунной системы и хронических заболеваний.

Автор статьи признает, что вполне могут существовать отдельные области медицины, где конкретный штамм пробиотика действительно эффективен при конкретном заболевании.

Однако если посмотреть на совокупность данных и прежде всего на результаты крупных рандомизированных исследований, общая картина оказывается не слишком убедительной.

Для состояний, непосредственно связанных с кишечником, отдельные пробиотики могут оказаться полезными. Но доказательства их пользы для большинства других целей пока остаются слабыми.

А как насчет йогурта, кимчи и квашеной капусты?

При этом эксперт не призывает отказываться от продуктов, естественным образом содержащих полезные микроорганизмы.

Йогурт, кимчи, квашеная капуста и другие ферментированные продукты вполне могут оставаться частью обычного рациона.

Если человеку нравится такая еда, причин исключать ее только из-за сомнений вокруг пробиотических добавок нет. Более того, ферментированные продукты могут содержать множество других питательных веществ и компонентов, которые отсутствуют в капсуле с отдельным штаммом бактерий.

Совсем иначе эксперт относится к многочисленным таблеткам, порошкам и другим пробиотическим добавкам, обещающим широкий спектр преимуществ для здоровья.

Принимать пробиотики ежедневно «на всякий случай» большинству здоровых людей, судя по имеющимся исследованиям, оснований нет. Конкретные штаммы могут быть полезны при отдельных состояниях, однако пробиотики — не универсальное средство для улучшения микробиома, иммунитета или общего здоровья. А ферментированные продукты вроде йогурта и квашеной капусты можно спокойно оставлять в разнообразном рационе.