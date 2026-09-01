Первый день, неделя или месяц в детском саду могут быть сложными как для ребенка, так и для родителей. Ребенок может испытывать страх остаться без мамы, бояться, что она не вернется, а также пугаться незнакомых взрослых и детей. У родителей тоже могут возникать тревога и страх, когда они впервые оставляют малыша. В психологии это состояние называется «сепарационная тревога», что означает страх разлуки с близким человеком.

Если вашему ребенку предстоит впервые пойти в детский сад и он уже начинает беспокоиться об этом, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы снизить уровень тревожности как у него, так и у себя.

1. Познакомьтесь с детским садом заранее

Неизвестность может вызывать страх, поэтому, если ребенок будет знать, как выглядит его детский сад, группа и воспитательница, ему станет легче. Постарайтесь заранее познакомить малыша с местом, где он будет проводить много времени, и с людьми, с которыми ему предстоит общаться. Если это возможно, посетите развивающие группы в том же детском саду.

Обсудите с ребенком маршрут, по которому вы будете ходить в детский сад, и попробуйте его пройти, чтобы он мог представить, как все будет в первый день. Можно гулять рядом с детским садом, чтобы он видел, как другие дети играют и общаются.

Также полезно показать ребенку, как родители забирают детей из сада. Обсудите, что он наденет в детский сад и что возьмет с собой, и отправьтесь вместе за покупками. Все это поможет снизить уровень тревоги у малыша.

2. Расскажите, что будет происходить



Как можно подробнее расскажите ребенку о том, что его ожидает в детском саду: о режиме дня, занятиях, прогулках и новых друзьях. Для детей важна определенность и наличие плана, поэтому даже если вы не знаете всего, расскажите хотя бы о том, что вам известно.

3. Следите за своими эмоциями



Дети воспринимают мир через призму эмоций родителей, поэтому, если вы испытываете стресс, это может передаться и ребенку. Прежде чем помочь малышу справиться с тревогой, постарайтесь разобраться со своими эмоциями и не передавать ему свои страхи.

4. Не поддавайтесь тревоге

Когда адаптация к детскому саду начнется, старайтесь не поддаваться своей тревоге и нежеланию ребенка расставаться с вами. Первый день может пройти относительно спокойно, но настоящая тревога может возникнуть на второй, третий или четвертый день. Будьте готовы к этому. Если вы, не выдержав слез и истерик, оставите ребенка дома, это может усложнить дальнейшую адаптацию.

Слушайте ребенка, обсуждайте его чувства и показывайте, что вы его понимаете. Однако, как бы это ни было сложно, старайтесь сохранять спокойствие и уверенность. Можно вместе придумать способы, которые помогут ребенку справляться с тревогой.