Как подготовить малыша к расставанию с мамой и помочь справиться с тревогой разлуки.
Первый день, неделя или месяц в детском саду могут быть сложными как для ребенка, так и для родителей. Ребенок может испытывать страх остаться без мамы, бояться, что она не вернется, а также пугаться незнакомых взрослых и детей. У родителей тоже могут возникать тревога и страх, когда они впервые оставляют малыша. В психологии это состояние называется «сепарационная тревога», что означает страх разлуки с близким человеком.
Если вашему ребенку предстоит впервые пойти в детский сад и он уже начинает беспокоиться об этом, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы снизить уровень тревожности как у него, так и у себя.
1. Познакомьтесь с детским садом заранее
Неизвестность может вызывать страх, поэтому, если ребенок будет знать, как выглядит его детский сад, группа и воспитательница, ему станет легче. Постарайтесь заранее познакомить малыша с местом, где он будет проводить много времени, и с людьми, с которыми ему предстоит общаться. Если это возможно, посетите развивающие группы в том же детском саду.
Обсудите с ребенком маршрут, по которому вы будете ходить в детский сад, и попробуйте его пройти, чтобы он мог представить, как все будет в первый день. Можно гулять рядом с детским садом, чтобы он видел, как другие дети играют и общаются.
Также полезно показать ребенку, как родители забирают детей из сада. Обсудите, что он наденет в детский сад и что возьмет с собой, и отправьтесь вместе за покупками. Все это поможет снизить уровень тревоги у малыша.
2. Расскажите, что будет происходить
Как можно подробнее расскажите ребенку о том, что его ожидает в детском саду: о режиме дня, занятиях, прогулках и новых друзьях. Для детей важна определенность и наличие плана, поэтому даже если вы не знаете всего, расскажите хотя бы о том, что вам известно.
3. Следите за своими эмоциями
Дети воспринимают мир через призму эмоций родителей, поэтому, если вы испытываете стресс, это может передаться и ребенку. Прежде чем помочь малышу справиться с тревогой, постарайтесь разобраться со своими эмоциями и не передавать ему свои страхи.
4. Не поддавайтесь тревоге
Когда адаптация к детскому саду начнется, старайтесь не поддаваться своей тревоге и нежеланию ребенка расставаться с вами. Первый день может пройти относительно спокойно, но настоящая тревога может возникнуть на второй, третий или четвертый день. Будьте готовы к этому. Если вы, не выдержав слез и истерик, оставите ребенка дома, это может усложнить дальнейшую адаптацию.
Слушайте ребенка, обсуждайте его чувства и показывайте, что вы его понимаете. Однако, как бы это ни было сложно, старайтесь сохранять спокойствие и уверенность. Можно вместе придумать способы, которые помогут ребенку справляться с тревогой.
Ритуалы могут оказать большую помощь. Например, перед прощанием можно крепко обнять малыша, сказать, что вы его любите и вернетесь за ним в определенное время, а затем быстро уйти. Ребенок может взять с собой в сад игрушку или вещь, которая будет его защитником и поможет пережить разлуку. Постепенно он научится спокойнее реагировать на расставание, и адаптация пройдет легче.
5. Обратитесь к специалисту, если это необходимо
У некоторых детей сепарационная тревога может перерасти в тревожное расстройство, и в таких случаях стоит обратиться к специалисту. Это необходимо, если посещение детского сада вызывает у ребенка сильное отторжение, сопровождающееся физиологическими симптомами, такими как тошнота, рвота, боли в животе, головные боли или повышение температуры. Также стоит обратить внимание на бессонницу, проблемы с засыпанием и ночные кошмары. В таких ситуациях, возможно, придется временно отказаться от посещения сада, но рано или поздно ребенку все равно придется научиться расставаться с родителями.
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