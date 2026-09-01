После окончания плодоношения о клубнике рано забывать до следующей весны. Именно в конце лета и начале осени растения восстанавливаются и готовятся к будущему сезону. Несколько несложных процедур помогут кустам лучше перезимовать и создать условия для хорошего урожая.

Наведите порядок на грядке

После сбора последних ягод прежде всего стоит осмотреть посадки. Удалите сухие, поврежденные и явно больные листья, а также растительные остатки вокруг кустов. Если на листьях заметны признаки заболеваний или поражения вредителями, оставлять их на грядке не следует.

Необходимо разобраться и с усами. Если размножать клубнику вы не собираетесь, лишние усы лучше обрезать: растение расходует на их развитие питательные вещества. Оставляют только наиболее крепкие розетки, которые планируется использовать как посадочный материал.

При этом полностью срезать здоровую листву «под ноль» не стоит. Достаточно удалить старые и поврежденные листья, стараясь не задеть молодую листву и сердцевину куста.

Поливайте даже после сбора ягод

После плодоношения клубника не прекращает развиваться. Поэтому при сухой погоде грядку необходимо периодически поливать.

Земля должна оставаться умеренно влажной. Избыточный полив не менее нежелателен, чем пересыхание: постоянное переувлажнение создает неблагоприятные условия для корневой системы.

Подкормите, но осторожнее с азотом

После сбора урожая растениям требуются питательные вещества для восстановления и подготовки к зимовке. Подкормку следует выбирать с учетом состояния почвы и особенностей выращиваемого сорта.

А вот чрезмерно увлекаться азотными удобрениями ближе к осени не стоит. Азот стимулирует активное образование зеленой массы, тогда как перед наступлением холодов растениям необходимо постепенно готовиться к периоду покоя.

Не позволяйте грядке зарастать

Еще одна распространенная проблема — чрезмерно густые посадки. Когда кустам не хватает места, они конкурируют за свет, влагу и питательные вещества, а плохая вентиляция может способствовать развитию заболеваний.

Специалисты Penn State Extension рекомендуют после плодоношения проводить так называемую реновацию грядок обычной садовой земляники: прореживать растения и сужать слишком широкие ряды.

В исходном материале приводятся такие ориентиры: ширина ряда около 15–30 см, а между сильными растениями оставляют примерно 8–10 см.

Не спешите укрывать клубнику

Перед зимой корневую систему клубники можно защитить слоем органической мульчи. Однако слишком рано укрывать растения не следует.

Клубнике полезно сначала пройти естественную адаптацию к понижению температуры. Слишком раннее мульчирование, как отмечают специалисты Penn State Extension, способно помешать нормальной закалке растений.

Поэтому укрывать грядки лучше после наступления устойчивого похолодания, а не при первых прохладных ночах.

И главное: после сбора урожая клубнике нужны не радикальная обрезка и обилие удобрений, а аккуратный уход — санитарная очистка, удаление ненужных усов, умеренный полив, разумная подкормка и своевременная подготовка к холодам. Такая забота поможет растениям благополучно пережить зиму и подготовиться к новому сезону.