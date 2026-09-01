После 30 лет процесс выработки коллагена в коже замедляется, что приводит к потере упругости и появлению морщин. Как сохранить красоту груди?

Еще 20 лет назад косметический уход у женщин сводился к использованию всего двух кремов: для лица и для тела. Однако, как известно, для красоты нет границ. С увеличением спроса на косметику, предложение также росло, и с каждым годом на рынке появлялось все больше продуктов: сыворотки, кремы с множеством свойств, скрабы, лосьоны, спреи, эксфолианты и многое другое.

Вы, вероятно, знаете, как ухаживать за лицом, не забывая очищать и увлажнять кожу, наносить солнцезащитный крем и время от времени посещать косметолога. Однако немногие помнят, что зона декольте и бюст требуют не меньшего внимания! Патчи и маски для груди могут сделать кожу в этой области более плотной, гладкой и шелковистой. Производители утверждают, что такие средства способны замедлить процессы старения и вернуть коже тонус. Но давайте разберемся, так ли это на самом деле.

Доктор и дерматолог Нил Сэдик из Нью-Йорка объясняет, что одних упражнений для развития мышц груди недостаточно для поддержания ее тонуса, поскольку женская грудь состоит из молочной железы и жира. Однако маски и патчи могут прийти на помощь.

«Хороший уход за зоной декольте может оказать anti-age-эффект. Обратите внимание на состав маски: она должна содержать коллаген, гиалуроновую кислоту и антиоксиданты», — рекомендует Нил Сэдик.

При этом среди ингредиентов не должно быть фталатов и синтетических мускусов, которые часто используются в парфюмерии.

Женщины, которые кормят грудью, также могут использовать патчи и маски, но им стоит избегать средств с парабенами, кофеином, бисфенолом, спиртом и сильными отдушками. Одних масок недостаточно для поддержания красоты и подтянутости груди, поэтому врач советует не забывать использовать крем с SPF и избегать распыления духов на зону декольте, так как это может привести к шелушению и сухости кожи.