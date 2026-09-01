Зелёный чай принято считать едва ли не самым полезным, белый — самым лёгким, а чёрный многие выбирают исключительно для бодрости. Однако определить «лучший» чай только по его цвету невозможно: разные виды отличаются составом, содержанием кофеина и воздействием на организм. Разбираемся, какой напиток лучше оставить на утро, а какой подойдет для спокойного вечера.

Чёрный, зелёный и белый чай получают из одного растения — Camellia sinensis. Основное различие заключается в способе обработки листьев. А вот каркаде к настоящему чаю с ботанической точки зрения не относится: напиток готовят из чашечек гибискуса.

Белый чай: лёгкий — не значит без кофеина

Белый чай подвергается минимальной обработке. Для его производства обычно используют молодые листья и почки, которые подвяливают, а затем высушивают.

Из-за светлого цвета напитка распространено мнение, что кофеина в нем почти нет. Однако это не всегда так: его содержание зависит от сорта, сырья и способа заваривания, и некоторые белые чаи могут содержать довольно много кофеина.

Поэтому людям, чувствительным к его действию, такой чай разумнее пить в первой половине дня.

При этом убедительных оснований считать белый чай однозначно полезнее зелёного или чёрного нет. Все три разновидности содержат полифенолы и другие биологически активные вещества.

Зелёный или чёрный?

Зелёный чай богат полифенолами и катехинами, среди которых особенно известен EGCG. Регулярное употребление чая в исследованиях связывают с благоприятными показателями здоровья сердечно-сосудистой системы, однако это не означает, что сам напиток гарантированно предотвращает болезни.

У чёрного чая в процессе окисления формируется несколько иной состав полифенолов, в частности теафлавины. Поэтому вопрос, какой чай полезнее — зелёный или чёрный, не имеет однозначного ответа.

Оба напитка могут быть частью здорового рациона, а выбирать между ними можно с учетом вкуса, индивидуальной переносимости кофеина и времени суток.

Что лучше пить утром?

Для первой половины дня подойдут чёрный, зелёный или белый чай. Все они содержат кофеин, поэтому способны оказывать бодрящее действие.

При этом количество кофеина определяется не только видом чая. На него влияют сорт, количество заварки, температура воды и продолжительность заваривания.

Каркаде — хороший вариант на вечер

Каркаде готовят из гибискуса, поэтому кофеина в нем естественным образом нет. Именно это делает напиток удобным вариантом для тех, кто хочет выпить вечером что-нибудь горячее, не получая дополнительную порцию кофеина перед сном.

Исследования также показывают, что употребление каркаде может способствовать умеренному снижению артериального давления у некоторых людей. Однако воспринимать его как замену лекарствам от гипертонии не следует.

Почему чай не стоит пить сразу после еды

Есть еще одна особенность, о которой стоит помнить. Полифенолы чёрного и зелёного чая могут уменьшать усвоение негемового железа — того, которое содержится преимущественно в растительной пище.

Особенно это важно для людей с дефицитом железа или повышенным риском его развития. В таких случаях чай лучше не совмещать с приемом пищи, а выдерживать между ними интервал.

Универсального «самого полезного» цвета чая не существует. Утром можно выбирать чёрный, зелёный или белый чай в зависимости от вкуса и чувствительности к кофеину, а вечером предпочтительнее напитки без кофеина — например, каркаде.