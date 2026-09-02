Проблемы со сном чрезвычайно распространены: многие люди регулярно не высыпаются, испытывают трудности с засыпанием или просыпаются среди ночи. Помимо изменения вечерних привычек и режима сна, некоторые обращаются к пищевым добавкам. Среди самых популярных вариантов — мелатонин и магний.

Но действительно ли они помогают и что лучше выбрать? Эксперты по сну и диетолог объяснили, чем различается действие этих двух веществ, в каких случаях они могут оказаться полезными и когда стоит обратить внимание на другие методы улучшения сна.

Как мелатонин может влиять на сон

Мелатонин — гормон, который естественным образом вырабатывается организмом и участвует в регулировании цикла сна и бодрствования. Его выработка связана с освещением и временем суток: обычно уровень мелатонина повышается с наступлением темноты и снижается утром.

По словам медицинского директора Центра расстройств сна UChicago Medicine доктора Кеннета Ли, мелатонин прежде всего может быть полезен для регулирования режима сна.

Это особенно актуально при сменной работе, смене часовых поясов и нарушениях циркадного ритма — например, когда внутренние биологические часы человека не совпадают с необходимым распорядком дня.

При правильно выбранном времени приема мелатонин может помочь сдвинуть режим: раньше заснуть и, соответственно, раньше проснуться.

Однако считать его универсальным средством от бессонницы нельзя. По словам доктора Ли, результаты исследований применения мелатонина именно в качестве средства, помогающего быстрее заснуть, неоднозначны. Анализ 24 рандомизированных контролируемых исследований показал, что эффект может зависеть от возраста человека и типа бессонницы.

Специалист по медицине сна доктор Джон Сайто также обращает внимание на значение циркадных ритмов. Если проблема связана именно с ними, врач может рекомендовать мелатонин вечером и яркий свет после пробуждения, чтобы помочь скорректировать внутренние часы.

При этом искусственное освещение вечером и использование ярких экранов способны влиять на естественную выработку мелатонина.

С возрастом его уровень также может снижаться. Поэтому некоторым пожилым людям мелатонин потенциально может быть полезен, но большое значение имеет правильное время приема.

Какие недостатки есть у мелатонина

Мелатонин способен вызывать побочные эффекты. Среди них — головная боль, головокружение и тошнота. Реже могут возникать легкий тремор, тревожность и спутанность сознания.

Кроме того, мелатонин способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая препараты, влияющие на свертываемость крови, противосудорожные и гипотензивные средства, препараты для лечения диабета, контрацептивы, иммунодепрессанты и некоторые лекарства, угнетающие центральную нервную систему. Поэтому перед его приемом желательно проконсультироваться с врачом. Особенно важно обсуждать применение мелатонина у детей и подростков со специалистом.

Эксперты также обращают внимание на качество пищевых добавок. В США добавки с мелатонином не регулируются FDA так же, как лекарственные препараты, поэтому фактическое содержание вещества в продукте может отличаться от указанного на этикетке.

Чрезмерный прием мелатонина может привести к выраженной дневной сонливости, головным болям, головокружению, тошноте, ярким сновидениям или кошмарам, раздражительности и тревожности.

Как магний может влиять на сон

Магний — жизненно необходимый минерал, участвующий в сотнях процессов в организме, в том числе в работе нервной и мышечной систем.

Диетолог Стефани Крэбтри объясняет, что магний участвует в процессах, связанных с расслаблением мышц, функционированием нервной системы и регуляцией нейромедиаторов. Он также связан с процессами, участвующими в поддержании нормального цикла сна и бодрствования.

В отличие от мелатонина, магний не воздействует на цикл сна столь непосредственно. Предполагается, что он может влиять на регуляцию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиатора, снижающего активность нервной системы и способствующего расслаблению.

Но здесь есть важное уточнение: убедительных доказательств того, что добавки магния существенно улучшают сон у большинства людей, пока недостаточно.

По словам доктора Ли, некоторые его пациенты действительно отмечают положительный эффект, тогда как другие практически не замечают изменений.

Доктор Сайто считает добавки магния наиболее обоснованными в случаях, когда у человека действительно имеется недостаток этого минерала. В остальных ситуациях он советует относиться к ним осторожно: исследований пока недостаточно, чтобы использовать магний вслепую для «лечения» проблем со сном.

Какие недостатки есть у магния

Добавки магния тоже могут вызывать побочные эффекты — в частности, тошноту, диарею и боли в животе. При чрезмерных дозах возможны и более серьезные осложнения. Побочные эффекты могут различаться в зависимости от формы магния.

Особая осторожность требуется людям с некоторыми заболеваниями. По словам доктора Сайто, добавки магния не следует самостоятельно принимать при тяжелых заболеваниях почек, сердечной блокаде или миастении.

Магний также способен взаимодействовать с рядом лекарств, включая некоторые антибиотики, диуретики, препараты для лечения остеопороза и ингибиторы протонной помпы.

Так что лучше для сна — мелатонин или магний?

Однозначного победителя здесь нет. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, насколько эффективны мелатонин и магний при различных нарушениях сна и кому именно они могут принести наибольшую пользу.

Мелатонин имеет более понятную роль при проблемах, связанных с циркадным ритмом, сменой часовых поясов или необходимостью изменить время засыпания. Магний может быть особенно актуален при его недостатке, однако доказательства эффективности добавок магния непосредственно против бессонницы пока ограничены.

Поэтому выбирать между ними исключительно по принципу «что сильнее усыпляет» неправильно. Причины нарушения сна могут быть совершенно разными, и от них зависит подход к решению проблемы.

Что еще действительно помогает улучшить сон

Эксперты напоминают, что пищевые добавки — далеко не единственный и не главный способ борьбы с проблемами сна.

Важна гигиена сна: желательно использовать кровать преимущественно для сна, избегать интенсивных тренировок и приема пищи непосредственно перед отходом ко сну, а последние 30–60 минут вечера посвятить спокойным занятиям. Если долго не удается заснуть, специалист рекомендует ненадолго встать и вернуться в кровать, когда снова появится сонливость.

При хронической бессоннице одним из основных методов лечения считается когнитивно-поведенческая терапия бессонницы — CBT-I. Она помогает изменить привычки и мысли, мешающие нормальному сну, и сформировать более здоровый режим. Американская академия медицины сна рассматривает CBT-I как терапию первой линии при хронической бессоннице.

Если же человек сильно храпит, близкие замечают остановки дыхания во сне или возникают необычные движения ног, причиной плохого сна может быть отдельное расстройство — например, апноэ сна или синдром беспокойных ног. В такой ситуации имеет смысл обратиться к специалисту по медицине сна.

Таким образом, мелатонин и магний работают по-разному и не являются взаимозаменяемыми универсальными «таблетками для сна». Мелатонин может быть полезен прежде всего для коррекции циркадного ритма, а прием магния наиболее обоснован при его недостатке. Если проблемы со сном сохраняются длительное время, важнее выяснить их причину, чем самостоятельно экспериментировать с добавками.