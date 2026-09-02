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От деда — внуку: Мария Миронова показала дорогую сердцу семейную реликвию 0 297

Люблю!
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрей Миронов
ФОТО: Instagram

Мария Миронова показала семейную реликвию, связанную с ее знаменитым отцом. Теннисная ракетка Андрея Миронова теперь принадлежит его внуку Федору. По словам актрисы, именно этой ракеткой Миронов играл в последний день своей жизни.

Редкой семейной вещью Мария Миронова поделилась с поклонниками в социальных сетях. Особую ценность ракетке придает не только принадлежность знаменитому артисту, но и история, которую она хранит.

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Instagram

Теперь реликвия досталась младшему сыну актрисы Федору. Выбор оказался символичным: мальчик серьезно занимается теннисом и тренируется в академии Рафаэля Надаля.

«Эта ракетка от нашего дедушки, от Андрея Александровича Миронова. И он играл ей в последний день своей жизни. Вот так, такой у нас подарок на 1 Сентября! Это наша любовь», — рассказала Мария.

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Instagram

Таким образом, семейная реликвия спустя десятилетия вновь оказалась в руках человека, увлеченного теннисом.

Андрей Миронов умер в августе 1987 года. Актеру было 46 лет. Его единственная родная дочь Мария родилась в браке Миронова с актрисой Екатериной Градовой.

Впоследствии артист женился на Ларисе Голубкиной и воспитывал ее дочь Марию Голубкину. При этом сама Голубкина в 2024 году заявила, что считает Андрея Миронова своим биологическим отцом.

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#теннис #наследство #instagram
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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