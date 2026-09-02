Сентябрь — самое время устроить дому сезонную уборку. Но речь не о привычном мытье полов и вытирании пыли. Перед началом отопительного сезона стоит добраться до тех уголков квартиры, которые мы месяцами благополучно не замечаем. Именно там зачастую обнаруживаются настоящие «залежи» пыли.

Летом дома хочется проводить как можно меньше времени, поэтому генеральную уборку многие откладывают до осени. И это вполне логично. В сентябре мы закрываем окна все чаще, вскоре включается отопление, а значит, начинается совершенно другой домашний сезон.

И начинать осеннюю уборку лучше не с того, что находится на виду, а с самых незаметных мест.

Сначала загляните под кровать

Даже если пол вокруг регулярно пылесосят, под кроватью или диваном за несколько месяцев может скопиться удивительное количество пыли. Особенно если мебель стоит низко и обычная насадка пылесоса туда практически не проходит.

По возможности отодвиньте легкую мебель. Сначала тщательно соберите пыль пылесосом и только потом приступайте к влажной уборке. Если сделать наоборот, мокрая пыль превратится в грязные разводы, убирать которые значительно сложнее.

Заодно проверьте коробки и контейнеры, которые хранятся под кроватью. Их тоже необходимо протереть, а содержимое перебрать. Возможно, половина вещей, которые годами лежат «на всякий случай», вам давно не нужна.

Вверх мы смотрим слишком редко

Еще одна территория, которую легко забыть, — верх шкафов, антресолей и высоких полок.

Там образуется плотный слой пыли, особенно если поверхность не протирали несколько месяцев. Сначала осторожно соберите основную пыль слегка влажной салфеткой или подходящей насадкой пылесоса, а затем протрите поверхность.

Есть простая хозяйственная хитрость. После уборки на верх высокого кухонного шкафа, если это безопасно и не мешает вентиляции техники, можно положить подходящий по размеру лист бумаги. Во время следующей генеральной уборки его останется аккуратно снять вместе с осевшей пылью и заменить новым.

Радиаторам — особое внимание

Перед отопительным сезоном обязательно загляните за батареи и между их секциями. Именно там летом накапливается пыль, шерсть домашних животных и мелкий мусор.

Когда радиаторы становятся горячими, потоки нагретого воздуха начинают двигаться вверх и могут увлекать за собой осевшую рядом пыль.

Убирать ее удобнее, пока отопление еще не включено. Для доступных участков подойдет узкая насадка пылесоса или специальная длинная щетка. Пол под батареей тоже стоит тщательно пропылесосить и протереть.

Разбирать радиаторы самостоятельно ради уборки, конечно, не нужно.

Проверьте вентиляцию

На вентиляционные решетки мы обычно обращаем внимание лишь тогда, когда они уже покрылись заметным серым налетом.

В сентябре их стоит осмотреть на кухне, в ванной и других помещениях. С поверхности решетки можно удалить пыль пылесосом или влажной салфеткой, если конструкция позволяет — снять и вымыть согласно рекомендациям производителя.

А вот самостоятельно залезать глубоко в вентиляционные каналы или пытаться прочищать их подручными предметами не следует. Если вентиляция работает плохо, лучше обратиться к специалистам или в обслуживающую организацию.

Летние вещи отправляем «в отпуск»

Сентябрь — время постепенно менять содержимое шкафа. Купальники, пляжные полотенца, легкие платья и другие исключительно летние вещи отправляются на дальние полки.

Здесь есть важное правило: на длительное хранение отправляем только чистое и абсолютно сухое.

Даже почти незаметное пятно от еды, косметики или пота за несколько месяцев может стать значительно более стойким. А влажная ткань в закрытой коробке или пакете приобретет затхлый запах и создаст условия для появления плесени.

Перед хранением вещи постирайте или почистите в соответствии с указаниями на ярлыке, полностью высушите и только после этого складывайте.

Не забудьте про матрас

Раз уж добрались до кровати, уделите несколько минут матрасу. Снимите постельное белье и защитный чехол, если он есть. Чехол постирайте согласно инструкции производителя, а поверхность матраса аккуратно пропылесосьте подходящей чистой насадкой.

Некоторые матрасы рекомендуется периодически поворачивать, но это зависит от конкретной модели. Поэтому лучше проверить инструкцию: современные односторонние матрасы переворачивать нельзя, хотя их иногда можно разворачивать изголовьем к ногам.

Заодно осмотрите основание кровати и пространство вокруг нее.

Шторы тоже собирают пыль

Шторы могут выглядеть совершенно чистыми, но за лето на ткани оседает немало пыли. Если материал допускает машинную стирку, начало осени — подходящее время привести их в порядок. В остальных случаях действуйте по инструкции на этикетке.

Не забудьте и о карнизах. Их верхняя часть — еще одно место, куда редко заглядывает тряпка.

Жалюзи и рулонные шторы также следует очистить способом, подходящим для конкретного материала.

Что еще проверить за один день

Осеннюю уборку можно использовать как небольшую ревизию всего дома. Загляните за диван и крупные кресла, протрите плинтусы, дверные коробки, верх межкомнатных дверей и абажуры. Проверьте пространство вокруг стиральной машины и холодильника, если к нему есть безопасный доступ.

Полезно осмотреть и кладовую. Просроченные продукты выбросьте, открытые пачки круп проверьте, а полки протрите. Заодно станет понятно, что действительно нужно покупать впрок, а чего дома уже достаточно.

Главное — не пытайтесь сделать все сразу

Генеральная уборка не обязательно должна превращаться в многочасовой марафон. Разделите квартиру на зоны. Сегодня — спальня и шкафы, завтра — кухня, затем ванная и прихожая.

Можно воспользоваться простым правилом: каждый день одно место, куда обычно не доходят руки. Сегодня это пространство под кроватью, завтра — верх шкафов, послезавтра — радиаторы.

Через неделю окажется, что большая часть осенней уборки сделана без единого изнурительного «генерального дня».

Пока батареи еще холодные

Главное преимущество сентябрьской уборки — возможность подготовить квартиру к сезону закрытых окон и отопления заранее. Уберите пыль из труднодоступных мест, освободите пространство вокруг радиаторов, выстирайте домашний текстиль и отправьте летние вещи на хранение.

А начать можно с самого простого. Наклонитесь и загляните под кровать. Возможно, увиденное станет самым убедительным напоминанием о том, что осенняя уборка действительно пора.