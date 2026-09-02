Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Звезда «Аншлага» вдали от камер: как живет 82-летняя Регина Дубовицкая 0 171

Люблю!
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая, которая в последние годы практически не появляется на публике, встретилась со своими давними коллегами по «Аншлагу». 82-летнюю телеведущую навестили Сергей Дроботенко и Елена Воробей. Редкий снимок звезды программы вызвал теплую реакцию поклонников.

Легендарная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая уже несколько лет ведет довольно закрытый образ жизни. На телевидении она практически не появляется, а социальных сетей никогда не вела. Поэтому новые фотографии Регины Игоревны становятся для ее поклонников настоящим событием.

На этот раз свежим снимком поделился юморист Сергей Дроботенко. Вместе с Еленой Воробей он приехал навестить Дубовицкую и ее супруга Юрия Айвазова.

drobotenko-dubovickaja.jpg

На фотографии 82-летняя телеведущая запечатлена в компании мужа и своих знаменитых гостей. Судя по снимку, встреча прошла в теплой домашней атмосфере.

Дроботенко рассказал, что во время таких визитов показывает Регине Игоревне комментарии поклонников. По его словам, сама Дубовицкая сознательно избегала социальных сетей, поскольку всегда считала, что виртуальное общение не способно заменить настоящих человеческих встреч.

Особенно телеведущую трогают пожелания здоровья и слова поддержки, которые оставляют зрители.

«Эта ответная улыбка — она очень дорогого стоит», — отметил Дроботенко, добавив, что искренняя любовь людей порой оказывается «лучше любой терапии».

Поклонники обрадовались редкому снимку

Публикация быстро собрала множество теплых комментариев. Пользователи вспоминали «Аншлаг», желали Регине Дубовицкой здоровья и долгих лет жизни, а саму встречу Дроботенко, Воробей и Дубовицкой сравнивали с вечером встречи выпускников.

Для многих зрителей Регина Дубовицкая по-прежнему остается одним из главных символов телевизионного юмора прошлых десятилетий. Она стала бессменной ведущей и художественным руководителем «Аншлага», объединившего на одной сцене многих известных артистов разговорного жанра.

Именно поэтому редкие новости о Дубовицкой неизменно привлекают внимание ее давних поклонников. А новая фотография дала им возможность вновь увидеть телеведущую, которая сегодня предпочитает публичности спокойную жизнь в кругу близких.

×
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Домашние питомцы
Изображение к статье: Кошка
Изображение к статье: Грудь
Изображение к статье: Чаи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зерно
Наша Латвия
Изображение к статье: Ryanair
В мире
Изображение к статье: Консервация
Люблю!
Изображение к статье: Война в космосе
В мире
Изображение к статье: Собака у магазина
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Андрей Миронов
Люблю!
Изображение к статье: Зерно
Наша Латвия
Изображение к статье: Ryanair
В мире
Изображение к статье: Консервация
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео