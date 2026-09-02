Регина Дубовицкая, которая в последние годы практически не появляется на публике, встретилась со своими давними коллегами по «Аншлагу». 82-летнюю телеведущую навестили Сергей Дроботенко и Елена Воробей. Редкий снимок звезды программы вызвал теплую реакцию поклонников.

Легендарная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая уже несколько лет ведет довольно закрытый образ жизни. На телевидении она практически не появляется, а социальных сетей никогда не вела. Поэтому новые фотографии Регины Игоревны становятся для ее поклонников настоящим событием.

На этот раз свежим снимком поделился юморист Сергей Дроботенко. Вместе с Еленой Воробей он приехал навестить Дубовицкую и ее супруга Юрия Айвазова.

На фотографии 82-летняя телеведущая запечатлена в компании мужа и своих знаменитых гостей. Судя по снимку, встреча прошла в теплой домашней атмосфере.

Дроботенко рассказал, что во время таких визитов показывает Регине Игоревне комментарии поклонников. По его словам, сама Дубовицкая сознательно избегала социальных сетей, поскольку всегда считала, что виртуальное общение не способно заменить настоящих человеческих встреч.

Особенно телеведущую трогают пожелания здоровья и слова поддержки, которые оставляют зрители.

«Эта ответная улыбка — она очень дорогого стоит», — отметил Дроботенко, добавив, что искренняя любовь людей порой оказывается «лучше любой терапии».

Поклонники обрадовались редкому снимку

Публикация быстро собрала множество теплых комментариев. Пользователи вспоминали «Аншлаг», желали Регине Дубовицкой здоровья и долгих лет жизни, а саму встречу Дроботенко, Воробей и Дубовицкой сравнивали с вечером встречи выпускников.

Для многих зрителей Регина Дубовицкая по-прежнему остается одним из главных символов телевизионного юмора прошлых десятилетий. Она стала бессменной ведущей и художественным руководителем «Аншлага», объединившего на одной сцене многих известных артистов разговорного жанра.

Именно поэтому редкие новости о Дубовицкой неизменно привлекают внимание ее давних поклонников. А новая фотография дала им возможность вновь увидеть телеведущую, которая сегодня предпочитает публичности спокойную жизнь в кругу близких.