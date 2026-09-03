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77 лет и семейное счастье: новое фото Ричарда Гира с молодой женой и сыном 0 219

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ричард Гир
ФОТО: LETA

Звезда легендарной «Красотки» Ричард Гир отметил 77-й день рождения без шумных голливудских вечеринок. Праздник актер провел вместе с супругой Алехандрой Силвой и младшим сыном Джеймсом, а семейным снимком жена артиста поделилась в соцсетях.

31 августа Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. Один из самых узнаваемых актеров Голливуда встретил день рождения в семейном кругу — рядом с ним были 43-летняя супруга Алехандра Силва и их сын Джеймс.

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На опубликованной фотографии именинник предстает в довольно непринужденном образе: темно-серой рубашке и брюках. Алехандра выбрала длинное белое платье без рукавов, а маленького Джеймса одели в светлую рубашку и белые брюки. Праздничное настроение выдавали забавные колпаки на головах всех троих.

«Мы тебя любим!»

Снимок сопровождало трогательное признание Алехандры. Она написала, что именно с Ричардом хотела бы провести всю свою жизнь, поздравила мужа с днем рождения и призналась ему в любви.

Гир не оставил поздравление без ответа и публично написал супруге: «Я люблю тебя!»

Ричард Гир и Алехандра Силва поженились в 2018 году. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супруги не раз подчеркивали, насколько важны для них семейная жизнь и время, проведенное вместе.

Голливуд сменил на Испанию

В последние годы жизнь Гира все меньше связана с привычной голливудской суетой. Вместе с семьей актер перебрался в Испанию — на родину своей супруги. О планах переехать из США пара сообщала еще в 2024 году.

У Гира и Силвы двое общих сыновей — Александр и Джеймс. Кроме того, у актера есть взрослый сын Гомер от брака с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл. Алехандра также воспитывает сына Альберта от предыдущего брака.

Для самого Гира семейная жизнь сегодня явно занимает особое место. И судя по фотографии с 77-летия, очередной день рождения звезда «Красотки» предпочел отметить не на красной дорожке и не среди многочисленных знаменитостей, а дома — с самыми близкими людьми.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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