Осенью и зимой сушить белье в квартире бывает непросто. Из-за повышенной влажности и недостаточной циркуляции воздуха вещи могут оставаться мокрыми часами, а плотные ткани иногда не успевают полностью высохнуть даже за сутки.

Ускорить процесс можно без сушильной машины и дополнительного обогрева. Для этого существует простой способ развешивания вещей, получивший известность как японский метод «сушки аркой». Его легко применить на обычной домашней сушилке.

В чем заключается японский метод

Суть способа заключается в том, что самые длинные вещи размещают по краям сушилки, а по мере приближения к центру развешивают все более короткие.

Например, с внешних сторон можно повесить большие полотенца, брюки или длинные вещи, затем — футболки и рубашки, а ближе к середине разместить нижнее белье, носки и другие небольшие предметы одежды.

Если посмотреть на нижний край развешенного таким образом белья, он будет напоминать арку: по краям вещи опускаются ниже, а в середине находятся выше. Отсюда и название метода — «сушка аркой».

Почему белье может высохнуть быстрее

Главная задача при естественной сушке — обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между мокрыми вещами. Если плотно развесить большое количество одежды примерно одинаковой длины, движение воздуха между тканями ухудшается, а испарившаяся влага задерживается рядом с бельем.

При размещении вещей «аркой» под центральной частью сушилки остается больше свободного пространства. Воздуху становится легче циркулировать между вещами, что может ускорить испарение влаги.

При этом важно не прижимать мокрую одежду друг к другу. Между вещами следует оставлять промежутки: чем свободнее движется воздух вокруг ткани, тем эффективнее идет естественная сушка.

Как правильно развесить вещи

После стирки хорошо встряхните каждую вещь и расправьте складки. Это не только облегчает последующую глажку, но и позволяет ткани лучше контактировать с воздухом.

Начинайте с самых длинных вещей. Полотенца, брюки и крупные предметы одежды разместите по внешним краям сушилки. Вещи средней длины повесьте ближе к центру, а самые короткие оставьте посередине.

Не стоит пытаться разместить на небольшой сушилке как можно больше белья. Если вещи соприкасаются друг с другом, плотно висят или перекрывают соседние, циркуляция воздуха ухудшается и преимущество метода в значительной степени теряется.

Как быстрее высушить джинсы и брюки

Плотные брюки и джинсы нередко остаются влажными в области пояса, швов и карманов даже тогда, когда штанины уже практически высохли.

Чтобы ускорить сушку, брюки лучше не складывать пополам на перекладине. Их можно закрепить за пояс в нескольких местах таким образом, чтобы внутри оставалось свободное пространство. Это позволит воздуху циркулировать не только вокруг изделия, но и внутри него.

Карманы желательно вывернуть наружу, если это позволяет модель. Благодаря этому плотные многослойные участки ткани смогут высохнуть быстрее.

Где лучше поставить сушилку

Даже правильное расположение вещей мало поможет, если сушилка стоит в сыром углу, где практически отсутствует движение воздуха.

На скорость высыхания влияют прежде всего температура, влажность и циркуляция воздуха. Поэтому сушилку лучше размещать там, где воздух может свободно двигаться вокруг нее.

Если дома есть вентилятор, его можно поставить так, чтобы поток воздуха проходил через развешенное белье. Постоянное движение воздуха помогает отводить от поверхности ткани насыщенный влагой воздух и ускоряет испарение.

Во влажном помещении может пригодиться и осушитель воздуха. А вот закрывать большое количество мокрых вещей в маленькой непроветриваемой комнате не стоит: влажность воздуха быстро повысится, из-за чего белье, наоборот, будет сохнуть дольше. Кроме того, постоянная повышенная влажность в помещении может способствовать появлению конденсата и плесени.

Действительно ли японский метод работает

Принцип этого способа вполне объясним: чем лучше воздух циркулирует вокруг влажной ткани, тем быстрее при прочих равных условиях испаряется вода. Однако назвать универсальное время, которое удастся сэкономить благодаря «сушке аркой», невозможно.

Результат зависит от температуры и влажности в помещении, вентиляции, количества белья, плотности и состава ткани, а также от того, насколько свободно развешены вещи.

Поэтому «сушка аркой» не заменит сушильную машину, но может помочь сократить время естественного высыхания белья без дополнительного нагрева. Главное — не перегружать сушилку, оставлять пространство между вещами и обеспечить движение воздуха в помещении.