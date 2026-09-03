Молочные продукты могут быть частью сбалансированного рациона, однако некоторые из них при частом употреблении способны создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Диетологи, работающие с пациентами с заболеваниями сердца, назвали одним из наиболее нежелательных вариантов мороженое — прежде всего из-за сочетания добавленного сахара, насыщенных жиров и высокой калорийности.

Сердечно-сосудистые заболевания нередко развиваются годами без очевидных симптомов. Именно поэтому питание и физическая активность имеют большое значение для профилактики, отмечают опрошенные изданием Parade специалисты. Рацион с избытком сахара, соли и насыщенных жиров может увеличивать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему именно мороженое

По словам зарегистрированного диетолога Джулии Зумпано из Центра питания человека Cleveland Clinic, мороженое относится к тем продуктам, с которыми людям бывает трудно соблюдать умеренность.

Специалист обращает внимание и на то, что это переработанный продукт, вкусовые свойства которого могут способствовать желанию съесть еще одну порцию.

Но главная проблема заключается не в самом факте употребления мороженого, а в его составе и количестве. Диетологи выделяют сразу три фактора: добавленный сахар, насыщенные жиры и высокую калорийность.

Много добавленного сахара

В отличие от фруктов, сладость которых обеспечивают содержащиеся в них природные сахара, в мороженое для вкуса добавляют рафинированный сахар.

Например, половина чашки шоколадного мороженого может содержать более 20 граммов общего сахара. При этом конкретное количество именно добавленного сахара зависит от выбранного продукта.

Если к мороженому добавить шоколадный сироп, посыпку и другие сладкие топинги, количество сахара увеличивается еще больше.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать количество добавленного сахара: для женщин — примерно до 100 килокалорий в день, или около шести чайных ложек, для мужчин — до 150 килокалорий, или примерно девяти чайных ложек.

Насыщенные жиры и холестерин

Не все жиры одинаково влияют на организм. Однако традиционное сливочное мороженое содержит довольно много насыщенных жиров.

Диетолог в области профилактической кардиологии Мишель Рутенштейн объясняет, что их источником прежде всего являются сливки.

Избыточное потребление насыщенных жиров может способствовать повышению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина — и аполипопротеина B (ApoB).

Повышенные показатели LDL и ApoB связаны с накоплением атеросклеротических бляшек в артериях, сужением сосудов и увеличением риска сердечно-сосудистых осложнений.

Незаметно можно съесть очень много калорий

Третья проблема — размер порции.

Небольшая порция мороженого сама по себе может содержать относительно умеренное количество калорий. Однако на практике люди нередко съедают значительно больше.

Диетолог Дестини Муди приводит показательный пример: большая упаковка мороженого может содержать более 800 килокалорий. А если в составе есть шоколадная крошка, кусочки печенья и другие добавки, энергетическая ценность всей упаковки способна превысить 1000 килокалорий.

Регулярное избыточное поступление калорий может способствовать набору лишнего веса и ожирению, которое, в свою очередь, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказываться от мороженого совсем не обязательно

При этом специалисты не призывают полностью исключать любимый десерт.

«Не ограничивайте себя полностью», — советует Рутенштейн. Жесткий запрет может дать обратный эффект, поэтому разумнее контролировать, когда и в каком количестве человек позволяет себе мороженое.

Один из вариантов — не держать дома большую упаковку, если трудно остановиться после небольшой порции. Вместо этого можно купить маленький рожок или небольшую упаковку на несколько человек.

Специалисты также советуют обращать внимание одновременно и на размер порции, и на частоту употребления. Рутенштейн предлагает ориентироваться примерно на половину чашки мороженого и учитывать содержащиеся в ней насыщенные жиры в общем дневном рационе. Иногда съеденная разумная порция десерта вполне может вписываться в сбалансированное питание.

Чем заменить мороженое

Если хочется холодного сладкого десерта, диетологи предлагают несколько альтернатив.

Один из вариантов — замороженные бананы. Их можно измельчить в блендере с небольшим количеством молока, получив кремовую консистенцию, напоминающую мороженое. Бананы при этом являются источником калия.

Другой вариант — так называемое nice cream, десерт на основе замороженных фруктов без традиционной сливочной основы. При приготовлении можно обойтись без добавленного сахара.

Еще одна альтернатива, которую рекомендует Рутенштейн, — замороженный греческий йогурт с черникой и фисташками. В него также можно добавлять другие ягоды, орехи, семена, какао или ваниль.

При этом специалисты подчеркивают: нет необходимости выбирать «полезную» замену, которая совершенно не нравится. Более здоровый вариант имеет смысл только тогда, когда он действительно приносит удовольствие и позволяет придерживаться такого рациона постоянно.