Приобретая кошку породы Египетский мау, важно ознакомиться с её происхождением, условиями содержания и питания. Если питомец слишком активен и требует много внимания, возможно, стоит рассмотреть другую породу. Египетский мау отличается игривым характером.

Описание

Кошки породы Египетский мау — это настоящие красавицы.

Их контрастный рисунок на шерсти уникален для каждого животного.

Четко очерченные глаза и полоски в виде буквы М украшают мордочку.

Основной окрас может быть бронзовым, серебряным или дымчатым. Другие оттенки могут указывать на недостатки породы.

На острой мордочке выделяются зеленые глаза и широкая переносица. У котят цвет глаз может отличаться, но у взрослых особей он всегда зеленый.

Уши широко поставленные и слегка скругленные в верхней части. Тело стройное, но крепкое.

Вес кошек этой породы составляет 4,5-6 килограммов. Самки, как правило, меньше по размеру, а коты более массивные.

Особенности характера

Кошки Египетский мау известны своей верностью хозяину. Обычно они сами выбирают своего владельца и остаются преданными ему на протяжении всей жизни. Эти животные очень любопытны и активны, могут часами играть и исследовать дом.

Чтобы занять кошку и защитить свои вещи, стоит приобрести для неё разнообразные игрушки. У Египетского мау сохранился охотничий инстинкт, и они могут охотиться на тапки, ноги или другие движущиеся предметы.

На улице они не вернутся без добычи, будь то мышь или мелкая птица, которую принесут своему хозяину в знак любви. Дома мау любит забираться на высокие места, чтобы наблюдать за происходящим.

Чтобы привлечь внимание, кошка начинает мяукать, хотя её звуки скорее напоминают низкое тарахтение или мурчание.

Египетский мау очень любопытен. Если ему что-то запрещают, он всегда найдет способ обойти запрет. Даже закрытый холодильник не станет преградой.

Эти кошки не конфликтуют даже с собаками и могут играть с любыми партнерами.

Они спят днем, а ночью охотятся.

Кормление и уход

Уход за кошками Египетский мау несложен. Необходимо периодически проводить гигиенические процедуры и подбирать качественный сбалансированный корм. Также важно регулярно посещать ветеринара для проверки здоровья питомца и вакцинации.

Кормить кошку можно как готовым кормом, так и натуральной пищей. В последнем случае не стоит давать ей остатки еды хозяев, так как они могут содержать консерванты, соль и сахар, что негативно сказывается на здоровье.

Приучать питомца к гигиеническим процедурам следует с раннего возраста. Хотя расчесывание обычно нравится всем, подстригать когти и чистить ушки может быть неприятно. Первое время может потребоваться удерживать кошку за лапки.