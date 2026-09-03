Сделали процедуру, и всё было хорошо, но через два месяца лоб снова двигается? Мы узнали у косметологов, почему это происходит и как с этим бороться.

Как работает ботулотоксин?

Ботулотоксин временно блокирует передачу нервного импульса к мышцам. Это происходит следующим образом: из нейронов выделяется нейромедиатор ацетилхолин, который принимают рецепторы мышц. Однако ботулотоксин занимает эти рецепторы, и сигнал не доходит до мышцы, что приводит к её расслаблению. Этот процесс обратим, и со временем способность к мышечному сокращению восстанавливается.

Восстановление передачи нервного импульса происходит постепенно, по мере образования новых «дочерних» нервных окончаний, которые формируют новые контакты с мышцами.

Что может помешать действию ботокса или сократить срок его работы?

Существуют внешние и внутренние причины. Внешние:

Внешние причины:

- Малые (менее 4 месяцев) промежутки между процедурами ботулинотерапии — организм может начать вырабатывать антитела.

- Занятия спортом — с одной стороны, мышцы спортсменов более сильные (даже на лбу!), и им требуются большие дозы. С другой стороны, тренировки усиливают кровообращение и обмен веществ, что приводит к более быстрому восстановлению нейронных связей.

- Посещение сауны и бани — нагрев также усиливает кровоснабжение и обмен веществ.

- Малые дозы препарата держатся меньше. Например, если пациент хочет, чтобы лоб «заморозился» не на 100%, а на 80%, и осталась некоторая подвижность, он должен быть готов к тому, что и разморозится он быстрее.

- Неправильное хранение препарата — «Ботокс» и «Диспорт» хранят в холодильнике при температуре 2–8 °C. «Ксеомин» можно хранить при комнатной температуре, но не выше 25 °C. Кроме того, все препараты, кроме «Миотокса», врачи разводят физраствором, и полученный раствор необходимо быстро использовать: «Ботокс» в течение суток, «Диспорт» — 8 часов. Бывает, что врачи не соблюдают эти требования.

- Технические ошибки врача — неправильный подбор дозы, неверный выбор точки инъекции (была расслаблена не та мышца).

Внутренние причины:

- Быстрый метаболизм — высокая скорость обмена веществ приводит к более быстрому восстановлению нервных окончаний.

- Генетическая устойчивость — встречается примерно у 1% людей в мире, чаще всего у мужчин. Чтобы узнать, является ли причина генетической, можно сдать генетический тест.

- Ботулизм — сильнейшее (возможно, со смертельным исходом) пищевое отравление, которое может возникнуть при употреблении рыбы, грибных и овощных консервов, колбасных изделий. Во время болезни пациенту вводят противоботулиническую сыворотку, и организм вырабатывает антитела к ботулотоксину. Кроме того, прививки от ботулизма раньше ставили в армии в СССР (а сейчас их делают тем, кто отправляется в некоторые экзотические страны).

Какие процедуры могут сократить действие токсина?

Любые процедуры, улучшающие кровообращение и метаболизм: плазмолифтинг, сосудистая мезотерапия, микротоки, озонотерапия, лазерные шлифовки и срединные пилинги, электромиостимуляция.

Если вы идете к косметологу, общее правило проведения процедур таково: все, что приводит к нагреванию кожи, должно быть выполнено до введения ботокса. В противном случае есть риск, что он не подействует.