После сорока многие женщины продолжают оценивать свою форму прежде всего по цифре на весах. Но вес может годами оставаться прежним, тогда как соотношение мышечной и жировой ткани постепенно меняется. Возрастная потеря мышечной массы начинается задолго до старости, причем стройность от нее не защищает.

Мышцы начинают меняться раньше, чем мы это замечаем

Возрастные изменения мышечной ткани не начинаются внезапно в день сорокалетия. Это постепенный процесс, который развивается годами. На первых порах его легко не заметить: человек по-прежнему ходит на работу, поднимается по лестнице, носит сумки из магазина и занимается привычными делами.

Однако если мышцы регулярно не получают достаточной нагрузки, организму нет необходимости поддерживать их в прежнем объеме. Поэтому внешняя стройность сама по себе еще ничего не говорит о мышечной силе.

В исходном материале приводятся данные Office on Women’s Health: возрастная потеря мышечной массы может начинаться примерно с 30 лет и в среднем составлять около 3–5% за десятилетие. Более заметными изменения становятся позднее.

Почему вес может оставаться прежним

Одна и та же цифра на весах не означает, что состав тела не изменился. Две женщины одинакового роста и веса могут иметь разное количество мышечной и жировой ткани, отличаться по силе, выносливости и физическим возможностям.

Именно поэтому после сорока имеет смысл обращать внимание не только на килограммы и размер одежды, но и на то, насколько легко даются обычные действия.

Можете ли вы без труда встать с пола без опоры? Поднять тяжелую сумку? Несколько раз подняться по лестнице? Сохранить равновесие, если поскользнулись? Такие повседневные ситуации довольно наглядно показывают, зачем человеку нужна мышечная сила.

Гормоны тоже играют роль

У женщин возрастные изменения мышц совпадают с периодом гормональной перестройки. Во время перименопаузы и после наступления менопаузы меняется уровень эстрогена, одновременно происходят изменения состава тела, костной ткани и обмена веществ.

Но объяснять происходящее исключительно гормонами неправильно. Значение имеют возраст, физическая активность, питание, состояние здоровья и другие факторы.

Поэтому 40-летие вовсе не является некой критической отметкой, после которой женщина неизбежно начинает терять форму. Скорее это хороший повод начать следить не только за весом, но и за собственной силой.

Силовые упражнения — не только для бодибилдеров

Само выражение «силовая тренировка» у многих ассоциируется со штангой и внушительной мускулатурой. Но силовая нагрузка может выглядеть совершенно иначе.

Главное — заставить мышцы работать против сопротивления. Для этого подходят гантели, тренажеры, эспандеры, резинки и собственный вес. Приседания, выпады, тяги и различные варианты отжиманий тоже могут стать частью тренировки.

В рекомендациях по физической активности для взрослых мышечно-укрепляющим упражнениям советуют уделять как минимум два дня в неделю. При этом ходить в тренажерный зал необязательно — важно регулярно нагружать основные группы мышц, подбирая упражнения в соответствии со своими возможностями.

«А вдруг я перекачаюсь?»

Этот страх особенно часто возникает у стройных женщин. Но несколько силовых тренировок в неделю сами по себе не превращают человека в обладателя огромной мускулатуры.

Для заметного увеличения объема мышц нужны соответствующая тренировочная программа, достаточный объем нагрузок, их постепенное увеличение, подходящее питание и время.

Поэтому вполне возможно стать сильнее и поддерживать мышечную ткань, не ставя перед собой цель значительно увеличить объем мышц или изменить размер одежды.

А если просто много ходить?

Ходьба чрезвычайно полезна: она помогает больше двигаться, меньше сидеть и поддерживать повседневную активность. Отказываться от прогулок ради силовых упражнений, конечно, не нужно.

Но эти виды нагрузки выполняют разные задачи. Обычная прогулка, например, практически не создает значимого сопротивления для большинства мышц верхней части тела.

Оптимальнее сочетать разные виды активности: больше ходить, пользоваться лестницей, сохранять активность в течение дня и одновременно несколько раз в неделю выполнять упражнения с сопротивлением.

Сильные мышцы нужны и костям

Для женщин после сорока этот вопрос приобретает дополнительное значение. После менопаузы снижение уровня эстрогена ускоряет потерю костной массы, что повышает риск развития остеопороза.

Мышечно-укрепляющие упражнения и нагрузки с весом собственного тела входят в рекомендации по поддержанию здоровья костей. Сильные мышцы также помогают лучше контролировать движения и сохранять физические возможности с возрастом.

Поэтому тренировка мышц — это далеко не только вопрос красивой фигуры.

Без белка тоже не обойтись

Физические упражнения — лишь одна сторона вопроса. Для поддержания и восстановления мышечной ткани организму необходимы аминокислоты, которые он получает из белка.

Это вовсе не означает, что каждой женщине после сорока необходимо покупать банки протеина и скрупулезно подсчитывать каждый съеденный грамм белка. Для начала стоит посмотреть на обычное меню: присутствуют ли источники белка в основных приемах пищи?

Это могут быть рыба, мясо, яйца, молочные и соевые продукты, бобовые, орехи и другие продукты. Потребность в белке зависит от возраста, массы тела, физической активности и состояния здоровья.

Осторожнее с вечным похудением

Особенно важно это для женщин, которые уже имеют нормальный или низкий вес, но постоянно пытаются похудеть еще немного.

При снижении веса организм может терять не только жировую, но и безжировую массу. Если при этом в рационе недостаточно белка, а силовых нагрузок нет, сохранить мышцы становится сложнее.

Поэтому после сорока вопрос «сколько я вешу?» постепенно стоит дополнить другим: «что умеет мое тело?»

Если легко подняться с пола, донести тяжелые сумки, пройти несколько этажей, сохранить равновесие и справиться с привычными физическими задачами — это не менее важный показатель формы, чем цифры на весах.

Важно: если физическая активность долго была минимальной, есть хронические заболевания, боли в суставах или другие ограничения, подходящую нагрузку лучше подбирать вместе с врачом или физиотерапевтом.