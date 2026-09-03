Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семь лайфхаков для уютного ремонта квартиры 0 198

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Квартира

Дизайнер делится универсальными советами для создания уюта в квартире во время ремонта.

 

Вы, вероятно, слышали фразу «мой дом – моя крепость». Но когда ваше жилище не только защищает от внешнего мира, но и становится уютным местом, в которое хочется возвращаться, вы сможете по-настоящему расслабиться и восстановить силы. Существует несколько простых способов создать в доме приятную и комфортную атмосферу.

Добавьте больше освещения

Торшеры, настольные лампы, светодиодные подсветки вдоль кухонного гарнитура, потолка или рабочего стола, а также светильники с вашими фотографиями или изображениями, которые вам нравятся (например, море или горы), помогут сделать интерьер более уютным. Обратите внимание на теплые оттенки: приятный медовый цвет будет выглядеть естественнее холодного белого.

 

Используйте теплые оттенки

Этот совет касается не только освещения, но и цвета стен, полов и мебели. Избегайте холодных и сильно зеленящих оттенков, так как они могут быстро надоесть, а ваш дом будет казаться скучным. Бежево-серые цвета придадут больше уюта. Попробуйте добавить яркие и сочные оттенки, такие как солнечный желтый, персиковый или оранжевый, если они вам нравятся.

pixabay - https://pixabay.com

 

Повесьте большой торшер

pixabay - https://pixabay.com

 

Разместите над кухонным столом большой торшер или светильник, который привлечет внимание всей семьи. Это создаст атмосферу для приятного времяпрепровождения: вы сможете пить чай, играть в настольные игры или общаться до позднего вечера. Большой обеденный стол также поможет всем разместиться с комфортом и станет центром притяжения для всех членов семьи.

Проявите свою индивидуальность

Если вы коллекционируете монеты, кружки, книги, музыкальные пластинки или сувениры из путешествий, разместите их на видном месте на открытой полке. Это позволит вам вспоминать приятные моменты и с радостью делиться историями с гостями.

Разбавьте интерьер графикой

Если вы мечтали видеть из окна океан, почему бы не нарисовать его и не наслаждаться красивым пейзажем каждый день? Дети оценят изображения любимых персонажей из мультфильмов на стенах. Экспериментируйте, ведь картины и росписи сделают ваш интерьер более уютным.

pixabay - https://pixabay.com

 

Разместите цветы

Цветы – это один из самых красивых и недорогих акцентов в доме. Если вам нравятся живые растения, ухаживайте за ними, подбирая любимые цветы и создавая композиции. Красивые полевые цветы или сухоцветы, собранные в букет, также придадут уют вашему дому.

pixabay - https://pixabay.com

 

Поместите на кровать/диван подушки и пледы

Простой способ сделать ваш дом более уютным – разместить декоративные подушки и теплые пледы. Если вы увлекаетесь вышивкой, можете вышить на наволочках подушек значимые для вашей семьи фразы или красивые узоры. Если вам нравится лоскутное шитье, создайте пледы или ковры в стиле пэчворк.

pixabay - https://pixabay.com

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Боль в сердце
Изображение к статье: Женщина вытирает пыль
Изображение к статье: Женщина качает мышцы
Изображение к статье: Китайский гороскоп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Климатический феномен Эль-Ниньо
В мире
Изображение к статье: Мама с ребенком
Люблю!
Изображение к статье: Тайгер Вудс
Спорт
1
Изображение к статье: Ричард Гир
Люблю!
Изображение к статье: Гуманитарная помощь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Латвия
Политика
6
Изображение к статье: Климатический феномен Эль-Ниньо
В мире
Изображение к статье: Мама с ребенком
Люблю!
Изображение к статье: Тайгер Вудс
Спорт
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео