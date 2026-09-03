Сентябрь 2026 года может оказаться особенно удачным для трех знаков китайского Зодиака — Свиньи, Быка и Козы. Согласно астрологическому прогнозу, именно им месяц обещает больше благоприятных возможностей. Однако рассчитывать исключительно на везение не стоит: успех во многом будет зависеть от готовности действовать, принимать решения и вовремя использовать открывающиеся шансы.

Для каждого из трех знаков сентябрь приготовил свои возможности. Одним предстоит избавиться от препятствий и решиться на перемены, другим — сосредоточиться на работе и финансах, третьим — оставить прошлое позади и начать новый этап жизни.

Свинья: обстоятельства начнут складываться в вашу пользу

Для рожденных в год Свиньи сентябрь принесет сразу несколько периодов, благоприятных для продвижения вперед и улучшения материального положения.

Особое значение астрологи придают 10 и 22 сентября. Первый из этих дней будет связан с энергией Огненной Свиньи, второй — Земной Свиньи. Поэтому возможности, которые они принесут, могут заметно различаться.

В начале месяца представителям знака придется разобраться с препятствиями, которые до сих пор мешали двигаться вперед. Некоторые старые вопросы потребуют окончательного решения.

14 сентября лучше не спешить с новыми начинаниями. Этот день больше подходит для завершения накопившихся дел и наведения порядка в уже начатых проектах.

По мере приближения конца месяца ситуация должна становиться более благоприятной, а результаты приложенных ранее усилий — все более заметными.

В качестве символических цветов удачи астрологи называют зеленые и природные земляные оттенки. Талисманом месяца может стать украшение из нефрита.

Кроме того, важное предложение или неожиданную возможность способен принести человек, рожденный в год Козы. Представителям Свиньи советуют не отвергать непривычные идеи только потому, что они требуют выхода из зоны комфорта.

Бык: время укреплять финансовые позиции

Для рожденных в год Быка сентябрь обещает возможности прежде всего в профессиональной и финансовой сферах.

Особенно благоприятными называются 12 и 24 сентября. В эти дни представителям знака будет проще укрепить уже достигнутые позиции и заложить основу для будущих результатов.

В первой половине месяца рекомендуется уделить больше внимания долгосрочным целям и повседневным обязанностям. Это не лучшее время для неоправданного риска и импульсивных решений. Продуманные и последовательные действия могут оказаться гораздо результативнее попыток получить все и сразу.

24 сентября на первый план способны выйти вопросы денег и работы. Особенно удачно могут складываться дела, предполагающие сотрудничество, совместные проекты и помощь окружающих.

Причем поддержка в сентябре может прийти сразу от нескольких знаков китайского Зодиака — Крысы, Змеи и Петуха.

Уже в начале месяца человек, рожденный в год Крысы, способен помочь в решении материального вопроса. 4 сентября считается подходящим днем для того, чтобы обратиться с просьбой или принять предложенную помощь.

16 сентября может принести эмоциональную поддержку, а 20-го появится дополнительная мотивация для действий.

Особую роль способен сыграть человек, рожденный в год Петуха. Именно он может подтолкнуть Быка к решению, которое в дальнейшем откроет новые возможности.

Коза: чтобы получить новое, придется отпустить старое

Для Козы главным условием сентябрьского везения станет готовность завершить один жизненный этап и открыть дорогу следующему.

Возможно, придется отказаться от отношений, привычек, проектов или обстоятельств, которые когда-то были важными, но теперь перестали приносить пользу. Такое решение может оказаться эмоционально непростым, однако именно освобождение от прошлого, согласно прогнозу, создаст пространство для перемен.

Особое значение приобретает 6 сентября. Этот период будет связан с завершением старых дел, внутренними переживаниями и переосмыслением произошедшего.

Представителям знака советуют не пытаться любой ценой удерживать ситуации, которые уже исчерпали себя. Иногда лучшим решением становится возможность позволить прошлому остаться в прошлом.

После этого обстоятельства должны постепенно стабилизироваться. Появится возможность спокойно сосредоточиться на действительно важных делах и довести начатое до результата.

Определенную роль может сыграть человек, рожденный в год Петуха. Он необязательно принесет Козе непосредственную удачу, однако способен дать необходимую устойчивость и помочь не бросить дело на полпути.

Одним из наиболее благоприятных дней месяца станет 18 сентября. Он связан с новыми возможностями и открытием новых путей.

В этот день стоит внимательнее относиться к необычным предложениям, проявлять любопытство и не отказываться автоматически от того, чего раньше не доводилось пробовать. Согласно прогнозу, именно готовность сделать шаг в неизвестном направлении может стать для Козы источником дальнейшего везения.

В целом сентябрь обещает Свинье, Быку и Козе немало благоприятных возможностей, однако общая рекомендация для всех трех знаков одинакова: удача окажется наиболее щедрой к тем, кто не будет пассивно ждать счастливого случая, а постарается самостоятельно создать условия для перемен.