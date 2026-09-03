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Тайная жизнь домашней пыли: где искать главные залежи 0 90

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина вытирает пыль

Кажется, что дома чисто? Пол вымыт, пыль с мебели стерта, кухня сияет. Но стоит заглянуть чуть выше, ниже или за привычные предметы — и картина меняется. Вот десять мест, которые чаще всего остаются за пределами обычной уборки.

1. Верх шкафов.

Туда редко заглядывают, поэтому за несколько месяцев наверху образуется плотный слой пыли. На кухне к ней добавляется еще и жировой налет. Протирать эти поверхности желательно хотя бы несколько раз в год.

2. Пространство под кроватью.

Настоящий «пылесборник», особенно если кровать низкая. Кроме обычной пыли там скапливаются волосы, шерсть животных и мелкий мусор. Хотя бы раз в месяц стоит добираться туда пылесосом или плоской шваброй.

3. За диваном.

Отодвиньте диван, который давно стоит на одном месте, — результат может удивить. Помимо пыли там нередко обнаруживаются крошки, мелкие вещи и давно потерянные предметы.

4. Радиаторы.

Мы протираем батарею снаружи, но забываем про пространство между секциями и за ней. Перед началом отопительного сезона радиаторы особенно важно очистить: потоки теплого воздуха способны поднимать осевшую рядом пыль.

5. Верх дверей и дверных коробок. Проведите пальцем по верхнему торцу двери, которую давно не протирали. Скорее всего, он окажется серым. Во время обычной уборки мы смотрим на дверь прямо перед собой, а наверх практически никогда.

6. Выключатели и дверные ручки.

Мы касаемся их много раз в день, но вспоминаем о них во время уборки далеко не всегда. Протирать ручки и выключатели следует подходящим для их материала средством, не допуская попадания жидкости внутрь электрофурнитуры.

7. Плинтусы.

Пыль на них не особенно заметна, пока не посмотришь поближе. Особенно много ее скапливается за мебелью и возле батарей. Обычно достаточно пройтись пылесосом с узкой насадкой, а затем протереть доступные поверхности.

8. Вентиляционные решетки. Со временем на них образуется заметный слой пыли, а на кухне — еще и жировой налет. Поверхность решетки нужно периодически очищать. Если же сама вентиляция плохо работает, домашней уборкой проблему не решить — потребуется помощь специалистов.

9. Верх холодильника.

Еще одно место, которое находится выше уровня глаз и потому прекрасно умеет «прятать» пыль. Если холодильник стоит на кухне, к ней может добавляться липкий налет. Не забудьте и о пространстве рядом с прибором, если к нему можно безопасно подобраться.

10. Карнизы и верх светильников.

Люстру мы замечаем каждый день, но редко смотрим на нее сверху. Между тем на плафонах, карнизах и абажурах постепенно оседает пыль. Перед очисткой светильника обязательно отключите питание и дождитесь, пока лампы полностью остынут.

Маленькая хитрость: не обязательно устраивать генеральную уборку всех десяти мест за один день. Добавляйте к обычной уборке по одной «забытой зоне» — и постепенно в квартире почти не останется уголков, куда тряпка и пылесос не добирались месяцами.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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