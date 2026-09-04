С 4 сентября на полках - свежий номер “Люблю!” – журнала о моде, здоровье, кулинарии, путешествиях и не только! Читайте в этом номере:

Наш опрос: что такое осень?

Мы спросили у наших героев: «Чем для вас является осень — временем новых стартов, периодом заботы о себе или поиском баланса?» Известные и успешные люди Латвии делятся своими личными историями, осенними планами и источниками внутреннего ресурса.

Звезда номера — Мэрлин Монро

Легенде Голливуда — 100 лет! Спустя столетие мы наконец увидели в ней не просто символ, а живую, уязвимую и невероятно сильную женщину. Узнайте, как Мэрилин Монро обогнала своё время и почему ее образ откликается в нас сегодня!

Стиль и мода: одна вещь — четыре образа

Розовый брючный костюм — ваша лучшая инвестиция в гардероб! Наш стилист показывает четыре абсолютно разных образа с одним правильным розовым костюмом: от дорогого выхода в театр до расслабленного лука с кроссовками.

Женское здоровье: особенности осеннего микробиома

С приходом осени наш рацион смещается в сторону сытной и согревающей пищи, что кардинально меняет жизнь кишечного микробиома. Но резкая смена меню может обернуться апатией, ослаблением иммунитета и другими неприятностями. Узнайте, как мягко перестроить питание без вреда для здоровья с помощью 5 простых осенних привычек.

Не только шарлотка: вдохновляющие рецепты сентября

Сентябрь — время, когда главными королями стола становятся спелые садовые яблоки и янтарная тыква. Но осенняя кулинария — это не только привычная шарлотка! В нашей статье - подборка из 4 быстрыx и нетривиальных блюд: от ресторанных тыквенных ньокки до горячего камамбера с карамелизированными яблоками.

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