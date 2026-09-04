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Cвежий номер журнала «Люблю!» уже в киосках! 0 122

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Cвежий номер журнала “Люблю!” уже в киосках!

С 4 сентября на полках - свежий номер “Люблю!” – журнала о моде, здоровье, кулинарии, путешествиях и не только! Читайте в этом номере:

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Мы спросили у наших героев: «Чем для вас является осень — временем новых стартов, периодом заботы о себе или поиском баланса?» Известные и успешные люди Латвии делятся своими личными историями, осенними планами и источниками внутреннего ресурса.

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#мода советы стиль
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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