27 августа в Риге произошло важное событие для модной индустрии Латвии и стран Балтии: в атриуме торгового центра Basteja Pasāža открылся первый в Европе официальный Rinascimento Shop-in-Shop. Новое пространство одновременно стало первой в Балтии официальной торговой площадкой, созданной в соответствии с концепцией известного итальянского бренда.

Торжественный вечер объединил итальянскую элегантность, праздничную атмосферу и знакомство с новой коллекцией. Гостей встречали welcome drink и фотозона, а главным событием программы стал показ осенне-зимней коллекции Rinascimento сезона 2026/2027.

Женственность, элегантность и итальянский характер

Модный показ прошёл непосредственно в атриуме Basteja Pasāža, превратив пространство торгового центра в импровизированный подиум. Гости смогли первыми увидеть новые образы бренда и оценить разнообразие коллекции — от элегантных брючных костюмов и лаконичных повседневных комплектов до эффектных платьев для особых случаев.

В коллекции соединились сдержанные силуэты, выразительные детали, благородные оттенки и деликатный блеск. Особое внимание привлекли женственные платья, модели с акцентом на талию, элегантные жакеты и костюмы, которые легко адаптировать как для делового гардероба, так и для вечернего выхода.

Показ наглядно продемонстрировал философию Rinascimento: современная женщина может быть одновременно уверенной, утончённой, яркой и свободной в выборе собственного стиля.

Пространство, созданное по стандартам бренда

Новый Rinascimento Corner представляет собой специально оформленную торговую зону, полностью соответствующую визуальной концепции и стандартам бренда. Интерьер и мебель для пространства были разработаны и изготовлены в Италии, благодаря чему посетители могут познакомиться не только с коллекциями Rinascimento, но и с аутентичной атмосферой итальянской моды.

Проект реализован в сотрудничестве с Sei Bella Shop. Открытие первого в Европе официального Rinascimento Shop-in-Shop стало закономерным продолжением многолетнего партнёрства и важным шагом в развитии присутствия бренда в Балтийском регионе.

После показа гости смогли ближе познакомиться с новым пространством и представленной коллекцией. Праздничную часть вечера дополнили общение, фотосессия и большой торт, оформленный в фирменной стилистике Rinascimento.

Итальянская мода становится ближе

Rinascimento — итальянский бренд женской одежды, основанный в 2000 году и представленный более чем в 80 странах мира. Его отличительными чертами являются качество Made in Italy, современная элегантность, женственные силуэты и тщательно продуманные детали.

Открытие официального Shop-in-Shop в центре Риги расширяет возможности для поклонниц итальянской моды в Латвии. Теперь познакомиться с актуальными коллекциями Rinascimento и подобрать образы для работы, повседневной жизни или торжественных мероприятий можно в пространстве, созданном в полном соответствии с концепцией бренда.

Судя по интересу гостей и тёплой атмосфере вечера, новый Rinascimento Corner имеет все шансы стать заметной точкой на модной карте Риги.