Старение организма — не единый процесс, который запускается в один и тот же день для всех органов. Одни ткани начинают заметно меняться уже после 30 лет, тогда как другие сохраняют относительно стабильную структуру еще несколько десятилетий. Новое исследование помогло ученым составить своеобразную карту возрастных изменений — и показало, что у разных органов могут быть собственные «точки перелома».

Организм стареет по разным сценариям

Привычно считать, что старение начинается примерно в одном возрасте: появляются морщины, снижается физическая выносливость, постепенно меняется обмен веществ.

Но внутри организма этот процесс выглядит гораздо сложнее.

Исследователи проанализировали более 25 тысяч образцов 40 типов тканей, полученных от 970 доноров в возрасте от 21 до 70 лет. Ученые оценивали особенности строения тканей, расположение клеток, кровеносных сосудов и другие структурные характеристики.

В результате выяснилось, что разные органы меняются с возрастом неодинаково. У некоторых тканей возрастные изменения становятся заметными уже в 30-е годы, другие дольше сохраняют относительно стабильное состояние.

Сосуды могут стареть одними из первых

Одним из наиболее ранних структурных изменений исследователи назвали изменения в сосудистой системе.

По данным работы, наиболее выраженные признаки структурного старения артерий наблюдались уже примерно в 30 лет. Речь идет, в частности, о большеберцовых и коронарных артериях.

Это не означает, что в 30 лет сосуды начинают «изнашиваться» у каждого человека или что после этого возраста неизбежно возникают сердечно-сосудистые заболевания.

Скорее, исследование показывает: сосудистая ткань может демонстрировать возрастные изменения раньше многих других тканей.

На скорость этих процессов влияют не только годы, но и наследственность, образ жизни и состояние здоровья.

Большинство тканей проходят через две волны изменений

Для значительной части исследованных тканей ученые обнаружили своеобразный двухэтапный характер старения.

Первая волна изменений приходится примерно на 30-е годы, а вторая — на 50-е.

Такую картину наблюдали, в частности, в тканях пищевода, желудка, кишечника, слюнных желез, предстательной железы и яичек.

Получается, что организм не обязательно стареет по прямой линии. В некоторых тканях изменения могут идти постепенно, затем ускоряться в определенные периоды жизни.

Яичники меняются по особому сценарию

Особенно заметными оказались возрастные изменения в яичниках.

Первая выраженная волна структурных изменений наблюдалась примерно в 35–40 лет. Этот период совпадает с естественным снижением репродуктивной функции, а также с изменениями воспалительных процессов в тканях.

Вторая волна приходится примерно на 55–60 лет — период, связанный с менопаузой и постменопаузой.

В это время меняется активность процессов, связанных с ростом и делением клеток.

Есть ткани, которые дольше сохраняют стабильность

Не все органы демонстрируют ранние выраженные изменения.

Исследование показало, что ткани матки и влагалища сохраняют относительно стабильную структуру примерно до 50 лет, после чего в них становятся заметнее возрастные изменения.

Это еще раз показывает, почему говорить о едином возрасте начала старения организма не совсем корректно.

У разных систем — свой темп.

Почему одни органы стареют быстрее других

На процесс влияют многочисленные факторы, в том числе генетические особенности.

Исследователи обнаружили связь между определенными вариантами гена SIRT6 и более быстрым структурным старением сосудов.

Кроме того, возрастные изменения разных органов могут быть связаны между собой. Например, у людей с более быстрыми изменениями в тканях пищевода и толстой кишки наблюдались признаки ускоренного старения предстательной железы.

Одним из возможных объяснений ученые называют общие биологические механизмы, включая гормональные изменения, которые способны одновременно влиять на несколько систем организма.

Что это значит для человека

Важно понимать: возраст, в котором ученые обнаруживают структурные изменения ткани, не равен возрасту, когда орган перестает нормально работать.

Человек не просыпается в 30 лет с «постаревшими сосудами», а в 50 — с внезапно состарившимися органами. Старение происходит постепенно, а его скорость у разных людей может существенно различаться.

Тем не менее подобные исследования важны для медицины. Если ученые лучше понимают, когда и каким образом меняются разные ткани, в будущем это может помочь точнее определять факторы риска и подбирать профилактику возрастных заболеваний.

Главный вывод прост: стареет не весь организм одновременно. Пока одна система уже начинает меняться, другая может сохранять относительно молодое состояние еще десятилетиями. Поэтому забота о здоровье имеет смысл задолго до появления очевидных признаков старения.