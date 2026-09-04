Забывчивость считается одним из самых известных симптомов деменции, однако изменения могут проявляться задолго до серьезных проблем с памятью. Врачи советуют обращать внимание и на то, как человек покупает продукты, готовит, ест и относится к привычным блюдам. При этом один необычный симптом еще не говорит о заболевании — важны устойчивость изменений и их сочетание с другими признаками.

Когда пожилой родственник начинает вести себя за столом непривычно, это легко списать на возраст или особенности характера. Однако некоторые изменения пищевого поведения действительно могут быть связаны с нарушениями работы мозга.

Неврологи подчеркивают: такие признаки не позволяют самостоятельно поставить диагноз. Подобные изменения могут возникать и по другим причинам — например, из-за депрессии, тревожности, побочных эффектов лекарств, проблем с зубами или снижения обоняния.

Но если привычки человека заметно изменились и это продолжается длительное время, ситуацию стоит обсудить с врачом.

1. Человек перестает готовить привычные сложные блюда

Если человек много лет самостоятельно готовил супы, выпечку или другие сложные блюда, а затем постепенно переходит на максимально простую еду, это может заслуживать внимания.

Приготовление сложного блюда требует сразу нескольких навыков: составить план, купить продукты, соблюдать последовательность действий и контролировать процесс. При некоторых видах деменции именно такие способности могут нарушаться еще до того, как проблемы с памятью становятся очевидными.

Особенно заметно это бывает в ситуации, когда человек сначала упрощает рецепты, затем перестает покупать необходимые продукты, а со временем вообще отказывается от готовки.

Само по себе это не означает деменцию. Возможно, человеку просто стало тяжело стоять у плиты или изменились его привычки. Но резкая перемена в сравнении с прежним образом жизни — повод присмотреться к другим изменениям.

2. Еда перестает вызывать интерес

Еще один возможный сигнал — заметное снижение аппетита или потеря интереса к любимым блюдам.

При некоторых заболеваниях, связанных с когнитивными нарушениями, могут меняться обоняние и восприятие вкуса. В результате привычная еда перестает приносить человеку прежнее удовольствие и кажется пресной или безвкусной.

Кроме того, на аппетит может влиять депрессия, которая нередко сопровождает когнитивные нарушения.

Иногда человеку становится сложно есть и по другой причине: прием пищи требует одновременно пользоваться приборами, следить за едой, разговаривать и реагировать на окружающую обстановку. Для человека с когнитивными нарушениями все эти действия могут становиться дополнительной нагрузкой.

3. Человек забывает поесть

Если пожилой человек регулярно пропускает приемы пищи, хотя раньше такого не происходило, стоит выяснить причину.

При нарушениях памяти человек может просто не помнить, что наступило время обеда. Иногда он настолько погружается в какое-то занятие, что забывает о еде.

В других случаях человеку становится сложнее распознавать сигналы собственного организма — например, понимать, действительно ли он голоден.

Особенно тревожным признаком ситуация становится тогда, когда пропуски еды сопровождаются другими изменениями: забывчивостью, проблемами с бытовыми задачами, нарушением ориентации или необычным поведением.

4. Человек забывает, что уже поел

Обратная ситуация тоже может быть поводом для внимания.

Пожилой человек может утверждать, что еще не обедал, хотя прием пищи состоялся совсем недавно. В результате он начинает есть несколько раз подряд или, наоборот, отказывается от еды, потому что уверен, что уже поел.

Разовый эпизод ничего не доказывает. Такое может случиться с каждым.

Но если человек регулярно не помнит, что ел несколько часов назад, особенно в сочетании с другими проблемами памяти, это уже стоит обсудить со специалистом.

5. Меняется привычное отношение к продуктам

Еще один признак — необычные изменения пищевых предпочтений и поведения за столом.

Человек может внезапно начать выбирать совершенно другую пищу, постоянно хотеть одно и то же блюдо, проявлять необычный интерес к сладкому или перестать соблюдать привычные правила питания.

Важно смотреть не на сам факт изменения вкусов, а на его масштаб. Если человек всю жизнь предпочитал соленую пищу, а теперь просто стал чаще выбирать ее, это не обязательно связано с деменцией.

Насторожиться стоит тогда, когда изменение выглядит резким и необъяснимым, а одновременно появились другие перемены в поведении или способности самостоятельно справляться с повседневными делами.

Почему одного симптома недостаточно

Неврологи подчеркивают важную вещь: изменения в питании сами по себе не являются доказательством деменции.

Потеря аппетита может быть связана с лекарствами или депрессией. Отказ от готовки — с физической усталостью. Изменение вкусов — с проблемами зубов или снижением обоняния.

Поэтому гораздо важнее общая картина.

Если одновременно появились забывчивость, сложности с планированием, проблемы с привычными бытовыми задачами, дезориентация, изменения характера и необычное пищевое поведение, стоит обратиться к врачу и рассказать ему обо всех наблюдаемых изменениях.

Когда стоит обратить особое внимание

Родственникам полезно замечать не отдельные эпизоды, а устойчивые изменения привычного поведения.

Если человек десятилетиями готовил самостоятельно, а теперь не может составить список продуктов; раньше регулярно обедал, а теперь забывает о приемах пищи; постоянно покупает одни и те же продукты или не помнит, что уже ел, — такие изменения нельзя просто списывать на возраст.

Чем раньше специалист оценит ситуацию, тем быстрее можно определить настоящую причину происходящего.

И главное — не стоит пугать человека диагнозами самостоятельно. Изменение пищевых привычек может иметь множество объяснений, и далеко не каждое из них связано с деменцией. Но если поведение действительно стало заметно другим и это не проходит, лучше проверить, чем гадать.