Постоянная усталость, зябкость, сердцебиение, изменение веса или ощущение «кома» в горле могут быть связаны с нарушением работы щитовидной железы. Но похожие симптомы встречаются и при других состояниях, поэтому самостоятельно ставить диагноз по ним нельзя.

Эндокринолог объяснила, на какие изменения стоит обратить внимание, какие анализы помогают проверить щитовидку и почему даже привычные косметические средства могут быть источником веществ с потенциальным влиянием на эндокринную систему, сообщает digi24.

Почему щитовидная железа так важна

Щитовидная железа находится в нижней части шеи и вырабатывает гормоны Т3 и Т4. Они участвуют в регуляции обмена веществ, влияют на работу сердца, рост и развитие организма, энергетический обмен и ряд других процессов.

Поэтому когда щитовидная железа начинает работать слишком медленно или, наоборот, вырабатывать избыток гормонов, изменения могут затрагивать сразу несколько систем.

При этом симптомы нередко развиваются постепенно и легко объясняются стрессом, недосыпом или возрастом.

Когда щитовидка работает слишком медленно

При гипотиреозе организм получает недостаточно гормонов щитовидной железы. Одним из наиболее распространенных проявлений становится постоянная усталость и ощущение нехватки энергии.

Также могут появиться:

сонливость и снижение концентрации;

проблемы с памятью;

сухость кожи и выпадение волос;

ломкость ногтей;

запоры;

набор веса или склонность к задержке жидкости;

мышечные боли;

сниженное настроение;

замедленный пульс;

повышенная чувствительность к холоду.

Человек может постоянно мерзнуть даже в комфортной обстановке.

Однако ни один из этих симптомов сам по себе не доказывает наличие гипотиреоза. Например, усталость и выпадение волос имеют множество возможных причин.

Если гормонов становится слишком много

При гипертиреозе происходит обратная ситуация: щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, и многие процессы в организме ускоряются.

В этом случае возможны:

тревожность и раздражительность;

постоянное ощущение внутреннего напряжения;

учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца;

дрожь в руках;

снижение веса при сохранении или усилении аппетита;

повышенная потливость;

плохая переносимость жары;

учащенный стул;

мышечная слабость;

бессонница.

В некоторых случаях гипертиреоз может приводить и к нарушениям сердечного ритма.

«Ком» в горле тоже нельзя игнорировать

Еще один повод обратиться к врачу — ощущение давления или сдавленности в области шеи, чувство «кома» в горле, затруднение при глотании или заметное увеличение области щитовидной железы.

Причиной может быть увеличение самой железы — зоб — или узловое образование.

При этом наличие зоба не означает автоматически ни гипотиреоз, ни гипертиреоз. Щитовидная железа может увеличиваться при разных состояниях, поэтому разобраться в причине помогает медицинское обследование.

Откуда берутся нарушения работы щитовидки

Причины зависят от того, о каком нарушении идет речь.

Одной из наиболее распространенных причин гипотиреоза является аутоиммунный тиреоидит Хашимото. При этом иммунная система атакует ткани щитовидной железы, и со временем ее способность вырабатывать гормоны может снижаться.

На работу железы также могут влиять операции на щитовидной железе, лучевая терапия в области шеи и некоторые лекарственные препараты.

Гипертиреоз, в свою очередь, может быть связан с аутоиммунным заболеванием, в частности болезнью Грейвса, автономными узлами щитовидной железы, воспалением железы или избытком йода. Иногда причиной становится слишком высокая доза гормонов, принимаемых в рамках лечения гипотиреоза.

Может ли влиять обычный парфюм?

В повседневной жизни человек контактирует с большим количеством химических веществ. Некоторые соединения обладают свойствами эндокринных дизрапторов — то есть потенциально способны вмешиваться в работу гормональной системы.

Такие вещества могут встречаться в различных товарах, включая некоторые косметические средства, парфюмерию, пластик и бытовую химию.

Это не означает, что обычный парфюм обязательно нарушит работу щитовидной железы. Связь между конкретным продуктом и заболеванием нельзя устанавливать без оценки вещества, дозы и длительности воздействия.

Тем не менее сократить ненужный контакт с потенциально неблагоприятными соединениями можно простыми способами: не использовать чрезмерное количество косметики, обращать внимание на состав средств и выбирать продукты с понятной формулой.

Какие анализы помогут проверить щитовидку

Первым этапом обычно становятся анализы крови на ТТГ и свободный Т4 (FT4).

Если результаты отличаются от нормы, врач может назначить дополнительные исследования. В зависимости от ситуации проверяют антитела — например, анти-ТПО, антитела к тиреоглобулину или антитела к рецептору ТТГ.

Важную роль играет и УЗИ щитовидной железы. Оно позволяет оценить структуру органа и выявить узлы, определить их количество и размеры.

При обнаружении подозрительных изменений врач может назначить дополнительные обследования, в том числе пункцию узлов, если для этого есть показания.

Важно: одной цифры в анализе недостаточно для самостоятельной постановки диагноза. Результаты оценивают вместе с симптомами, историей болезни и данными других исследований.

Щитовидная железа влияет на работу множества систем, поэтому ее нарушения могут маскироваться под обычную усталость, стресс или возрастные изменения. Постоянная сонливость и зябкость могут сопровождать гипотиреоз, а сердцебиение, потливость и необъяснимая потеря веса — гипертиреоз.

Но ориентироваться только на симптомы неправильно: похожие признаки встречаются при десятках других состояний.

Если изменения сохраняются или одновременно появляется несколько необычных симптомов, разумнее не искать диагноз в интернете, а обсудить ситуацию с врачом и при необходимости проверить ТТГ и свободный Т4. А заботу о здоровье щитовидной железы лучше начинать не с БАДов и «детокс-программ», а с нормального обследования и понимания причины проблемы.