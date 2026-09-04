Постоянная усталость, зябкость, сердцебиение, изменение веса или ощущение «кома» в горле могут быть связаны с нарушением работы щитовидной железы. Но похожие симптомы встречаются и при других состояниях, поэтому самостоятельно ставить диагноз по ним нельзя.
Эндокринолог объяснила, на какие изменения стоит обратить внимание, какие анализы помогают проверить щитовидку и почему даже привычные косметические средства могут быть источником веществ с потенциальным влиянием на эндокринную систему, сообщает digi24.
Почему щитовидная железа так важна
Щитовидная железа находится в нижней части шеи и вырабатывает гормоны Т3 и Т4. Они участвуют в регуляции обмена веществ, влияют на работу сердца, рост и развитие организма, энергетический обмен и ряд других процессов.
Поэтому когда щитовидная железа начинает работать слишком медленно или, наоборот, вырабатывать избыток гормонов, изменения могут затрагивать сразу несколько систем.
При этом симптомы нередко развиваются постепенно и легко объясняются стрессом, недосыпом или возрастом.
Когда щитовидка работает слишком медленно
При гипотиреозе организм получает недостаточно гормонов щитовидной железы. Одним из наиболее распространенных проявлений становится постоянная усталость и ощущение нехватки энергии.
Также могут появиться:
сонливость и снижение концентрации;
проблемы с памятью;
сухость кожи и выпадение волос;
ломкость ногтей;
запоры;
набор веса или склонность к задержке жидкости;
мышечные боли;
сниженное настроение;
замедленный пульс;
повышенная чувствительность к холоду.
Человек может постоянно мерзнуть даже в комфортной обстановке.
Однако ни один из этих симптомов сам по себе не доказывает наличие гипотиреоза. Например, усталость и выпадение волос имеют множество возможных причин.
Если гормонов становится слишком много
При гипертиреозе происходит обратная ситуация: щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, и многие процессы в организме ускоряются.
В этом случае возможны:
тревожность и раздражительность;
постоянное ощущение внутреннего напряжения;
учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца;
дрожь в руках;
снижение веса при сохранении или усилении аппетита;
повышенная потливость;
плохая переносимость жары;
учащенный стул;
мышечная слабость;
бессонница.
В некоторых случаях гипертиреоз может приводить и к нарушениям сердечного ритма.
«Ком» в горле тоже нельзя игнорировать
Еще один повод обратиться к врачу — ощущение давления или сдавленности в области шеи, чувство «кома» в горле, затруднение при глотании или заметное увеличение области щитовидной железы.
Причиной может быть увеличение самой железы — зоб — или узловое образование.
При этом наличие зоба не означает автоматически ни гипотиреоз, ни гипертиреоз. Щитовидная железа может увеличиваться при разных состояниях, поэтому разобраться в причине помогает медицинское обследование.
Откуда берутся нарушения работы щитовидки
Причины зависят от того, о каком нарушении идет речь.
Одной из наиболее распространенных причин гипотиреоза является аутоиммунный тиреоидит Хашимото. При этом иммунная система атакует ткани щитовидной железы, и со временем ее способность вырабатывать гормоны может снижаться.
На работу железы также могут влиять операции на щитовидной железе, лучевая терапия в области шеи и некоторые лекарственные препараты.
Гипертиреоз, в свою очередь, может быть связан с аутоиммунным заболеванием, в частности болезнью Грейвса, автономными узлами щитовидной железы, воспалением железы или избытком йода. Иногда причиной становится слишком высокая доза гормонов, принимаемых в рамках лечения гипотиреоза.
Может ли влиять обычный парфюм?
В повседневной жизни человек контактирует с большим количеством химических веществ. Некоторые соединения обладают свойствами эндокринных дизрапторов — то есть потенциально способны вмешиваться в работу гормональной системы.
Такие вещества могут встречаться в различных товарах, включая некоторые косметические средства, парфюмерию, пластик и бытовую химию.
Это не означает, что обычный парфюм обязательно нарушит работу щитовидной железы. Связь между конкретным продуктом и заболеванием нельзя устанавливать без оценки вещества, дозы и длительности воздействия.
Тем не менее сократить ненужный контакт с потенциально неблагоприятными соединениями можно простыми способами: не использовать чрезмерное количество косметики, обращать внимание на состав средств и выбирать продукты с понятной формулой.
Какие анализы помогут проверить щитовидку
Первым этапом обычно становятся анализы крови на ТТГ и свободный Т4 (FT4).
Если результаты отличаются от нормы, врач может назначить дополнительные исследования. В зависимости от ситуации проверяют антитела — например, анти-ТПО, антитела к тиреоглобулину или антитела к рецептору ТТГ.
Важную роль играет и УЗИ щитовидной железы. Оно позволяет оценить структуру органа и выявить узлы, определить их количество и размеры.
При обнаружении подозрительных изменений врач может назначить дополнительные обследования, в том числе пункцию узлов, если для этого есть показания.
Важно: одной цифры в анализе недостаточно для самостоятельной постановки диагноза. Результаты оценивают вместе с симптомами, историей болезни и данными других исследований.
Щитовидная железа влияет на работу множества систем, поэтому ее нарушения могут маскироваться под обычную усталость, стресс или возрастные изменения. Постоянная сонливость и зябкость могут сопровождать гипотиреоз, а сердцебиение, потливость и необъяснимая потеря веса — гипертиреоз.
Но ориентироваться только на симптомы неправильно: похожие признаки встречаются при десятках других состояний.
Если изменения сохраняются или одновременно появляется несколько необычных симптомов, разумнее не искать диагноз в интернете, а обсудить ситуацию с врачом и при необходимости проверить ТТГ и свободный Т4. А заботу о здоровье щитовидной железы лучше начинать не с БАДов и «детокс-программ», а с нормального обследования и понимания причины проблемы.
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