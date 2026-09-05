Некоторые вещи могут нести отрицательную энергетику. Чтобы понять, какие предметы блокируют финансовые потоки, достаточно просто осмотреться.

Каждый предмет обладает своей энергетикой и влияет на вашу жизнь. Если рассматривать окружающие вещи с этой точки зрения, можно понять, почему в дом не приходит благополучие и богатство, а наоборот — все в нем портится и разрушается.

Энергетика в доме должна быть положительной, чтобы к его хозяину пришли удача, достаток и жизненная гармония.

Вещи, привлекающие в дом бедность

Мусор. Любой хлам только засоряет пространство. Регулярно проводите генеральную уборку.

Оглянитесь вокруг: если что-то мешает использовать свободное пространство, от этого нужно избавиться. Старым газетам, одежде и поломанной технике не место в вашем доме.

Макулатура, бутылки и битая посуда только забирают энергию владельца.

Старый текстиль. Изношенные вещи, такие как текстиль, пледы и коврики, тоже стоит выбросить. От них нужно избавляться, чтобы не создавать себе программу жизни в тотальной экономии и бедности.

Символы богатства. Эта категория предметов не только засоряет интерьер и собирает пыль, но и создает ложную иллюзию, что богатство скоро придет.

Разбитая посуда. От этого нужно избавляться без сожаления. Старую посуду не восстановить. Она должна быть красивой и представлять ценность для владельцев.

Можно хранить и реставрировать старинный фарфоровый сервиз, доставшийся от прабабушки. Но отколотую ручку у бокала из масс-маркета приклеивать не стоит.

Устаревшая мебель и предметы интерьера. Мебель, как и одежда, устаревает, поэтому ее тоже нужно обновлять.

Чужие вещи. Если кто-то забыл, попросил передать или оставил на время, а коробочки и пакетики занимают полки, от них стоит избавиться.

Старые кошельки. Этот аксессуар нужен для хранения денег, но если он просто валяется, эффект будет обратным. Пустые кошельки притягивают бедность.

Копилки с мелочью. Как бы странно это ни звучало, но копейки, лежащие мертвым капиталом на дне банки, создают плохую энергетику для финансовых потоков. Также «денежные ловушки» со старыми, порванными и грязными купюрами не способствуют благополучию.

Деньги нужно обновлять. Хранить стоит только коллекционные монеты.

Некачественные шторы. Окна — это глаза любого дома, через них приходит свет и энергия. Это пространство должно быть не только чистым, но и красивым.

Сухие цветы или вещи с «мертвой» энергетикой. Они не только собирают пыль, но и блокируют энергетические потоки. То же самое касается рогов, чучел и шкур. В интерьере такие предметы будут лишними.

Для охотничьих трофеев стоит создать отдельную комнату, где «мертвая энергетика» не будет соприкасаться с живой.

Избавляйтесь от таких предметов, иначе в вашей жизни денег станет меньше.