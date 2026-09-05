Известный дрессировщик собак утверждает, что определенное поведение питомцев может указывать на то, что собака не подходит своему хозяину.

Сэм Хок — сертифицированный профессиональный тренер и популярный блогер в TikTok. В интервью The Sun он предупреждает будущих заводчиков: собаки могут вести себя странно, если их потребности не удовлетворяются. Вот на что стоит обратить внимание!

Собакам нужна работа

«Если вы семья, вам стоит избегать более сильных собак рабочих пород», — считает дрессировщик, который обучал собак Леди Гаги. Он объясняет, что такие породы, как немецкие овчарки и малинуа, были выведены для выполнения определенных задач. Поэтому выбирать их только из-за симпатичной внешности и оставлять дома, пока все работают или учатся, — плохой вариант для животного. Недостаток активности может негативно сказаться на таких собаках.

Непослушание — признак скуки

Если щенков не стимулировать занятиями, которые используют их навыки, они найдут способ израсходовать свою энергию. Это часто приводит к непослушанию или даже неуправляемому поведению.

«Они сидят дома, накапливают энергию и думают: "Мне нужно что-то делать, потому что мне скучно", — говорит Хок. — И тогда они начинают жевать мебель, лаять на все, что движется, и гонять детей».

Несмотря на то, что рабочие собаки требуют больше внимания, Хок объясняет, что они могут стать отличными спутниками для тех, кто готов с ними заниматься.

Хок советует людям с первоочередными обязанностями, такими как дети или тяжелая работа, выбирать животных с низким уровнем энергии, которые требуют меньшего обучения.

Сложные породы собак: мнение ветеринара

Еще одна звезда TikTok, доктор Уитни Террелл, поделилась своим мнением о породах собак, которые она не стала бы заводить. Ее вердикт основан на ветеринарном опыте и личных предпочтениях, поэтому к этому списку стоит относиться с осторожностью, но принять к сведению — можно.

Китайская хохлатая и другие бесшерстные породы

Первая порода, которую Уитни не стала бы заводить, — это китайская хохлатая. Ветеринар признает, что ей не нравятся бесшерстные собаки. «У них часто возникают проблемы с кожей и подкожным жиром. Когда их берешь на руки, они напоминают мешок, наполненный яйцами!» — говорит она.

Чихуахуа

Доктор утверждает, что за годы своей практики встречала всего несколько милых чихуахуа. В основном это агрессивные и шумные животные, которые могут кусать людей за лодыжки.

Брахицефальные породы (мопсы, ши-тцу, бостон-терьеры и др.)

«Из-за своей анатомии они испытывают трудности с дыханием и храпят», — говорит Уитни. Она добавляет, что эти породы часто страдают дерматитом, имеют множество аллергий и склонны к метеоризму.

Немецкая овчарка и бельгийская малинуа

У этих собак есть потенциал стать отличными питомцами, но Уитни напоминает, что им требуется много внимания и тренировок. Она добавляет, что «95% собак этих пород могут быть агрессивными, если их не обучать должным образом».

Если вы планируете завести одну из этих собак, она советует не принимать решение легкомысленно и быть уверенными, что у вас достаточно времени для их ухода.

Дудл

По опыту Уитни, эти собаки гиперактивны и не могут усидеть на месте. Также важно отметить, что у этой породы могут быть регулярные ушные инфекции, и уход за ними может быть затратным.