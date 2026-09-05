Высокое давление не всегда означает пожизненный прием лекарств. В некоторых случаях показатели удается существенно улучшить благодаря изменениям в повседневных привычках. Кардиологи рассказали, какие пять шагов способны помочь снизить давление и уменьшить риск инфаркта и инсульта.

Гипертония остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и болезней почек. Лекарства помогают держать давление под контролем, однако специалисты подчеркивают: образ жизни также играет важнейшую роль, сообщает Eatingwell.

«Изменение образа жизни всегда является частью лечения», — отмечает специалист по гипертонии доктор Мария Дельгадо-Леливр.

По ее словам, питание, физическая активность, контроль веса, качественный сон и ограничение алкоголя способны заметно улучшить показатели. Однако это не означает, что каждому пациенту удастся отказаться от препаратов.

Можно ли нормализовать давление без лекарств?

Иногда — да. Врачи рассказывают о пациентах, которым после изменения образа жизни удавалось снизить дозировку препаратов, а в некоторых случаях и полностью отказаться от них под медицинским контролем.

Исследования также подтверждают пользу такого подхода. В одном из них люди с устойчивой к лечению гипертонией после четырех месяцев работы над образом жизни и добавления физических нагрузок снизили систолическое давление в среднем на 12,5 мм ртутного столба.

Но результат зависит от конкретного человека. На давление влияют возраст, наследственность, сопутствующие заболевания и некоторые лекарства. Поэтому даже при нормальных показателях нельзя самостоятельно отменять назначенную терапию.

1. Уберите лишнюю соль

Даже если человек почти не пользуется солонкой, он может получать слишком много натрия с пищей.

Большая часть соли поступает из готовых и переработанных продуктов, ресторанных блюд, соусов, хлеба и различных закусок.

Избыток натрия способствует задержке жидкости и может повышать давление. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не более 2300 мг натрия в сутки, а для большинства взрослых оптимальной целью считает 1500 мг.

Простой способ сократить его количество — чаще готовить дома, выбирать продукты с пониженным содержанием натрия и отдавать предпочтение вариантам без добавленной соли.

2. Ешьте больше продуктов с калием

Калий помогает организму избавляться от избытка натрия и способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов.

Поэтому вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на запретах, специалисты советуют добавить в рацион больше овощей, фруктов, бобовых и других цельных продуктов.

Именно на таком принципе построена DASH-диета, которая считается одним из эффективных способов питания при повышенном давлении.

3. Больше двигайтесь

Регулярные физические нагрузки помогают сердцу и сосудам работать эффективнее.

Метаанализ более чем 1700 взрослых с гипертонией показал, что около 150 минут аэробных тренировок в неделю могут снизить систолическое давление в среднем на 7,2 мм ртутного столба, а диастолическое — примерно на 5,6 мм.

Кардиологи рекомендуют сочетать ходьбу, плавание, езду на велосипеде или другие аэробные нагрузки с силовыми тренировками. Ориентиром могут быть 150 минут аэробной активности и минимум два дня силовых упражнений в неделю.

4. Сократите алкоголь

Связь между алкоголем и давлением во многом зависит от количества выпитого. Чем больше алкоголя употребляет человек, тем выше вероятность повышения давления.

По данным одного крупного обзора, по сравнению примерно с одним напитком в день риск был на 11% выше при употреблении двух напитков и на 33% выше при четырех.

Поэтому сокращение алкоголя может стать одним из наиболее простых способов улучшить показатели давления.

5. Не экономьте на сне

Еще один фактор, который легко недооценить, — сон.

Во время полноценного сна давление обычно снижается, позволяя сердечно-сосудистой системе восстановиться. Недостаток сна и апноэ могут нарушать этот естественный процесс.

Исследования показывают, что нерегулярный режим сна также связан с повышенным риском гипертонии. Поэтому специалисты советуют не только спать достаточно, но и стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время.

Особое внимание стоит обратить на апноэ сна — состояние, при котором дыхание неоднократно прерывается во время сна. Его лечение способно улучшить показатели артериального давления.

Главное — не отменять лекарства самостоятельно

Изменение образа жизни действительно может оказаться мощным инструментом в борьбе с гипертонией. Иногда правильное питание, спорт, нормальный сон и отказ от алкоголя позволяют значительно снизить давление и даже уменьшить потребность в лекарствах.

Но если препараты уже назначены, нормальные показатели давления не означают, что они больше не нужны. Давление может улучшиться именно благодаря лечению.

Поэтому лучший подход — не выбирать между таблетками и здоровым образом жизни, а использовать их в сочетании, если это необходимо. А решение об изменении дозировки или отмене препарата должен принимать врач.