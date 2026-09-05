Высокое давление не всегда означает пожизненный прием лекарств. В некоторых случаях показатели удается существенно улучшить благодаря изменениям в повседневных привычках. Кардиологи рассказали, какие пять шагов способны помочь снизить давление и уменьшить риск инфаркта и инсульта.
Гипертония остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и болезней почек. Лекарства помогают держать давление под контролем, однако специалисты подчеркивают: образ жизни также играет важнейшую роль, сообщает Eatingwell.
«Изменение образа жизни всегда является частью лечения», — отмечает специалист по гипертонии доктор Мария Дельгадо-Леливр.
По ее словам, питание, физическая активность, контроль веса, качественный сон и ограничение алкоголя способны заметно улучшить показатели. Однако это не означает, что каждому пациенту удастся отказаться от препаратов.
Можно ли нормализовать давление без лекарств?
Иногда — да. Врачи рассказывают о пациентах, которым после изменения образа жизни удавалось снизить дозировку препаратов, а в некоторых случаях и полностью отказаться от них под медицинским контролем.
Исследования также подтверждают пользу такого подхода. В одном из них люди с устойчивой к лечению гипертонией после четырех месяцев работы над образом жизни и добавления физических нагрузок снизили систолическое давление в среднем на 12,5 мм ртутного столба.
Но результат зависит от конкретного человека. На давление влияют возраст, наследственность, сопутствующие заболевания и некоторые лекарства. Поэтому даже при нормальных показателях нельзя самостоятельно отменять назначенную терапию.
1. Уберите лишнюю соль
Даже если человек почти не пользуется солонкой, он может получать слишком много натрия с пищей.
Большая часть соли поступает из готовых и переработанных продуктов, ресторанных блюд, соусов, хлеба и различных закусок.
Избыток натрия способствует задержке жидкости и может повышать давление. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не более 2300 мг натрия в сутки, а для большинства взрослых оптимальной целью считает 1500 мг.
Простой способ сократить его количество — чаще готовить дома, выбирать продукты с пониженным содержанием натрия и отдавать предпочтение вариантам без добавленной соли.
2. Ешьте больше продуктов с калием
Калий помогает организму избавляться от избытка натрия и способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов.
Поэтому вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на запретах, специалисты советуют добавить в рацион больше овощей, фруктов, бобовых и других цельных продуктов.
Именно на таком принципе построена DASH-диета, которая считается одним из эффективных способов питания при повышенном давлении.
3. Больше двигайтесь
Регулярные физические нагрузки помогают сердцу и сосудам работать эффективнее.
Метаанализ более чем 1700 взрослых с гипертонией показал, что около 150 минут аэробных тренировок в неделю могут снизить систолическое давление в среднем на 7,2 мм ртутного столба, а диастолическое — примерно на 5,6 мм.
Кардиологи рекомендуют сочетать ходьбу, плавание, езду на велосипеде или другие аэробные нагрузки с силовыми тренировками. Ориентиром могут быть 150 минут аэробной активности и минимум два дня силовых упражнений в неделю.
4. Сократите алкоголь
Связь между алкоголем и давлением во многом зависит от количества выпитого. Чем больше алкоголя употребляет человек, тем выше вероятность повышения давления.
По данным одного крупного обзора, по сравнению примерно с одним напитком в день риск был на 11% выше при употреблении двух напитков и на 33% выше при четырех.
Поэтому сокращение алкоголя может стать одним из наиболее простых способов улучшить показатели давления.
5. Не экономьте на сне
Еще один фактор, который легко недооценить, — сон.
Во время полноценного сна давление обычно снижается, позволяя сердечно-сосудистой системе восстановиться. Недостаток сна и апноэ могут нарушать этот естественный процесс.
Исследования показывают, что нерегулярный режим сна также связан с повышенным риском гипертонии. Поэтому специалисты советуют не только спать достаточно, но и стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время.
Особое внимание стоит обратить на апноэ сна — состояние, при котором дыхание неоднократно прерывается во время сна. Его лечение способно улучшить показатели артериального давления.
Главное — не отменять лекарства самостоятельно
Изменение образа жизни действительно может оказаться мощным инструментом в борьбе с гипертонией. Иногда правильное питание, спорт, нормальный сон и отказ от алкоголя позволяют значительно снизить давление и даже уменьшить потребность в лекарствах.
Но если препараты уже назначены, нормальные показатели давления не означают, что они больше не нужны. Давление может улучшиться именно благодаря лечению.
Поэтому лучший подход — не выбирать между таблетками и здоровым образом жизни, а использовать их в сочетании, если это необходимо. А решение об изменении дозировки или отмене препарата должен принимать врач.
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