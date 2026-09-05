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Мифы о родах и беременности 0 74

Люблю!
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Беременность

Беременность и роды — это важные этапы в жизни женщины, окруженные множеством мифов. Существуют приметы на каждый месяц беременности, а также различные рецепты зачатия мальчика или девочки и способы определения пола будущего ребенка. Мы решили развеять мифы с помощью акушера-гинеколога, чтобы будущие мамы могли узнать правду и не переживать лишнего.

 

Многие из распространенных «верных примет» не имеют научного обоснования, а лишь основаны на традициях. Тем не менее, они продолжают существовать. Некоторые из них касаются беременности после кесарева сечения и возможности естественных родов. Рассмотрим, что действительно важно знать будущей маме, а на что не стоит обращать внимание.

Правда или миф: после кесарева нельзя беременеть сразу

Вторая беременность с небольшим промежутком — это серьезная нагрузка для любой женщины, независимо от способа родов. Поэтому рекомендуется сначала восстановиться, а затем думать о следующем ребенке. Однако, если беременность наступила, не стоит паниковать. Рубец на матке формируется уже через 2 месяца, но такая женщина должна находиться под строгим контролем врача.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Правда или миф: естественные роды всегда предпочтительнее кесарева

Естественные роды действительно предпочтительнее оперативных, но для них существуют противопоказания, такие как предлежание плаценты или поперечное положение плода. Если предыдущие роды были кесаревыми, необходимо учитывать показания для операции, размеры и положение плода, а также течение беременности, чтобы выбрать наиболее безопасный способ родов.

Правда или миф: если женщина попросит сделать кесарево, его сделают?

Кесарево сечение — это хирургическая операция, которая выполняется только по медицинским показаниям. Существуют абсолютные показания (например, предлежание плаценты) и относительные. При наличии относительных показаний врач должен обсудить все плюсы и минусы и совместно с будущей мамой принять решение.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Правда или миф: естественные роды после кесарева — это нежелательно

На месте разреза, сделанного во время кесарева, образуется рубец. Он может состоять из гладкомышечных волокон, что позволяет матке сохранять растяжимость. Однако может образоваться и соединительная ткань, что снижает растяжимость матки (врачи говорят о несостоятельности рубца). Состоятельность рубца определяется во время родов и учитывает ряд клинических и функциональных показателей.

Правда или миф: если есть проблемы с рубцом на матке, это следствие плохой работы хирурга

Это не так. Неполноценный рубец — это результат взаимодействия множества факторов, включая генетические особенности соединительной ткани, течение послеоперационного периода, наличие воспалительных процессов и другие.

Правда или миф: если женщине уже сделали два кесаревых, сама она родить не сможет

Главным критерием является состоятельность рубца. Исследования показывают, что риск осложнений не зависит от количества проведенных операций. Поэтому шансы есть, и о желании родить самостоятельно следует обязательно сообщить врачу.

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