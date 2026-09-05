41-летняя Мария Машкова впервые подробно рассказала о тяжелом испытании, которое пережила вскоре после рождения второй дочери. Почти 14 лет актриса не афишировала эту историю, однако теперь решила поделиться ею публично — чтобы напомнить о важности внимательного отношения к собственному здоровью.

Всё началось с одной фразы

В 2012 году Машкова только стала мамой во второй раз. После рождения дочери Александры актриса вернулась к работе и начала сниматься в сериале «Жить дальше». Именно на съемочной площадке коллега Марии, актриса Ирина Купченко, обратила внимание на изменения во внешности молодой матери.

Купченко посоветовала Машковой проверить щитовидную железу. Сама актриса до этого не придавала значения тому, что происходит с ее организмом: две беременности практически подряд не оставляли времени на то, чтобы внимательно следить за собой.

После разговора с коллегой Машкова посмотрела на себя в зеркало и заметила, что ее шея действительно выглядит необычно.

«Я впервые это обнаружила. Тут увидела, что у меня какая-то очень странная, большая, деформированная шея», — вспоминала актриса.

Анализы привели к операции

После этого начались обследования и многочисленные анализы. В итоге врачи приняли решение об операции на щитовидной железе.

По словам Машковой, хирург провел сложное вмешательство через небольшой разрез, несмотря на значительный размер органа.

«Вытащили большую щитовидку через маленький надрез», — рассказала актриса.

Однако самое серьезное открытие произошло уже после обследования удаленной ткани: врачи диагностировали рак щитовидной железы.

При этом заболевание обнаружили на ранней стадии, что существенно улучшило прогноз лечения.

Почему Машкова решила рассказать об этом сейчас

Актриса подчеркивает, что в ее случае болезнь удалось обнаружить благодаря не собственным подозрениям, а внимательности другого человека. Именно поэтому теперь она призывает не откладывать медицинские обследования и обращать внимание даже на изменения, которые на первый взгляд кажутся незначительными.

По словам Машковой, рак щитовидной железы на ранних стадиях в большинстве случаев хорошо поддается лечению. Ее собственная история, по ее словам, закончилась благополучно.

Главный вывод, которым актриса поделилась с подписчиками, прост: не стоит ждать появления выраженных симптомов, чтобы заняться здоровьем.

Жизнь Машковой после переезда в США

Мария Машкова — дочь актера Владимира Машкова. С 2022 года она живет в США.

В США Машкова продолжила профессиональную деятельность. Она участвует в независимых театральных проектах, работает с детьми и продолжает сниматься в кино. Среди ее недавних работ — небольшая роль в фильме Кирилла Серебренникова «Баллада об Эдичке».

Актриса воспитывает двух дочерей — Стефанию и Александру. В браке с бизнесменом Александром Слободяником-младшим она состоит с 2009 года.

История Машковой началась с детали, которую она сама могла бы долго не замечать. Если бы не внимательность коллеги, обследование могло состояться значительно позже. Именно поэтому актриса спустя годы решила рассказать о пережитом: изменения внешности, самочувствия или привычного состояния организма не всегда стоит списывать на усталость, беременность или стресс. Внимание к собственному здоровью и своевременное обращение к врачу могут оказаться решающими.