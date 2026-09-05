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Пластические операции для улучшения внешности лица 0 135

Люблю!
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пластика

Быстрое восстановление и мгновенный визуальный эффект — идеал красоты недостижим, но к нему можно приблизиться.

 

С каждым просмотром работ пластических хирургов становится все более очевидным, что эталон красоты может казаться недостижимым, особенно с финансовой точки зрения. Глядя на глянцевые и привлекательные лица, кажется, что для достижения идеала потребуется пройти через множество хирургических вмешательств, которые сопровождаются болью, наркозом и длительной реабилитацией, не говоря уже о значительных денежных затратах.

Было бы замечательно иметь универсальную процедуру, которая могла бы решить все наши проблемы с внешностью! Однако это всего лишь миф.

Как нет двух одинаковых людей, так и не существует единого хирургического решения для всех. Тем не менее, есть процедуры, которые могут сделать лицо более симметричным и привлекательным для мужского взгляда.

Блефаропластика

Коррекция возрастных изменений в области глаз может дать быстрый результат. Устранение избытка кожи на верхних и нижних веках, нависших век и "мешков" под глазами — это основа блефаропластики.

Отек спадет через несколько месяцев после операции, а рубцы будут практически незаметны. Эффект широко распахнутых глаз останется, что всегда привлекает внимание.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Булхорн

Эта операция направлена на изменение формы верхней губы путем уменьшения расстояния между основанием носа и краем губы. Результат — слегка приподнятая верхняя губа, что создает ощущение юного лица.

Удаление биополимера из губ

Аугментация губ — популярная процедура, к которой обращаются женщины, использовавшие полимерные препараты 10-15 лет назад. Со временем биополимерный гель может мигрировать и заменяться фиброзной тканью.

Операция по удалению биополимера выполняется под местной анестезией. Внутренняя сторона губы разрезается, излишек фиброзной ткани иссекается, форма корректируется, и накладываются швы. Через две недели губы выглядят естественно.

Отопластика и пластика мочек ушей

Эта операция направлена на коррекцию лопоухости и дефектов мочек ушей. Реабилитация занимает около месяца, но результат впечатляет. Измененная форма ушей визуально улучшает восприятие лица, делая его более стройным и симметричным, а значит, и привлекательным.

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