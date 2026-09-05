Чтобы поддерживать тело в хорошей форме, необязательно добавлять в расписание еще одну тренировку. Ортопед Джоселин Виттстайн предлагает превратить обычную чистку зубов в небольшое упражнение на равновесие.

Несложный прием помогает тренировать мышцы стоп и голеностопа, координацию и проприоцепцию — способность мозга понимать положение тела в пространстве, сообщает Today.

Почему врач чистит зубы на одной ноге

Большинство людей воспринимают чистку зубов исключительно как ежедневную гигиеническую процедуру. Но ее можно использовать и для дополнительной тренировки баланса.

Ортопед Джоселин Виттстайн советует во время чистки зубов встать на одну ногу, а примерно через 15 секунд поменять ее на другую.

По ее словам, это удобный пример так называемого «стэкинга привычек»: дополнительное упражнение соединяется с действием, которое человек и так выполняет каждый день.

При этом работают не только крупные мышцы ног.

Что именно тренируется

Когда человек стоит на одной ноге, организм постоянно делает небольшие корректировки, чтобы сохранить равновесие.

В работу включаются мышцы стопы и голеностопа, а нервная система одновременно получает информацию от зрения, мышц и суставов.

Так тренируется проприоцепция — способность ощущать положение частей тела в пространстве без необходимости постоянно на них смотреть.

С возрастом поддерживать такие навыки особенно важно, поскольку хорошее равновесие помогает сохранять самостоятельность и снижает вероятность падений.

Почему баланс важен после 65 лет

Падения становятся серьезной проблемой для пожилых людей и могут приводить к переломам и длительному восстановлению.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не ждать появления проблем с равновесием, а поддерживать этот навык заранее.

Есть и интересные данные о связи баланса с общим состоянием здоровья. В исследовании 2022 года невозможность простоять на одной ноге 10 секунд была связана с более высоким риском смерти в течение последующего десятилетия у людей среднего и пожилого возраста.

Однако это не означает, что способность или неспособность стоять на одной ноге предсказывает продолжительность жизни. Баланс является лишь одним из показателей физического состояния человека и может зависеть от множества факторов.

Как начать, если равновесие пока неидеальное

Не стоит сразу пытаться чистить зубы, балансируя на одной ноге.

Сначала можно проверить, насколько уверенно вы вообще способны стоять на каждой ноге.

Если удерживать равновесие сложно, начните рядом со стеной, столешницей или другой устойчивой опорой. При необходимости слегка придерживайтесь рукой.

Постепенно опору можно использовать все меньше.

Важно тренировать обе стороны тела, даже если одна нога кажется значительно устойчивее другой.

Когда можно добавить чистку зубов

Если вы уже без проблем стоите на одной ноге, можно совместить упражнение с утренней или вечерней гигиеной.

При чистке зубов около 30 секунд можно примерно через 15 секунд поменять опорную ногу.

Главное — не жертвовать безопасностью ради упражнения. В ванной комнате скользкий пол, поэтому выполнять такой прием стоит только в устойчивом положении и в безопасном месте.

Как сделать упражнение сложнее

Когда обычное стояние на одной ноге перестанет представлять трудность, нагрузку можно постепенно увеличивать.

Например, специалисты используют более сложные варианты упражнений на баланс — с нестабильной поверхностью или дополнительными движениями.

Однако закрывать глаза или выполнять приседания на одной ноге стоит только тогда, когда базовое упражнение уже получается уверенно. Более сложные варианты лучше выполнять не во время чистки зубов, а в безопасных условиях, где падение маловероятно.

Здоровое старение не обязательно начинается с дорогих тренажеров и сложных программ. Иногда полезный навык можно встроить в уже существующую привычку.

Чистка зубов на одной ноге — простой способ регулярно уделять несколько секунд тренировке равновесия, мышц стоп и координации.

Но превращать этот прием в «секрет долголетия» не стоит. Главное преимущество такой привычки в другом: она помогает не забывать о балансе и поддерживать его регулярно, а именно постоянство имеет значение для физической формы с возрастом.