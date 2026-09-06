Эллис Рэнсон, по мнению издания The Sun, является одним из ведущих специалистов по моде в Великобритании. Она работает в фэшн-сфере уже 10 лет, и ее услугами пользуются многие звезды страны, такие как актриса Ферни МакКанн из популярного сериала «Единственный путь — это Эссекс». Это шоу начало сниматься в 2010 году, и новые сезоны выходят до сих пор.

«Дело не в том, что вы носите, а в том, как вы это делаете», — говорит стилистка. — «Можно потратить на аутфит 50 фунтов и выглядеть так же хорошо, как обладательница наряда за тысячу фунтов». По словам Эллис Рэнсон, независимо от финансового положения, существует семь вещей, которых следует избегать, чтобы не выглядеть «дешево». Итак, вот что под запретом!

Обилие цветов

Эллис считает, что самый простой способ выглядеть шикарно и изысканно — это подбирать вещи одного тона. «Эта тенденция никогда не выйдет из моды и действительно подходит всем», — говорит Рэнсон.

Сама Рэнсон предпочитает полностью белые или нюдовые образы, к которым добавляет немного цвета с помощью аксессуаров. Она советует инвестировать в одну или две качественные вещи, а затем дополнять их другими.

Чрезмерная сложность

Еще один способ не выглядеть дешево — придерживаться простоты в одежде, считает Эллис. «Меньше — всегда лучше. Меньше цветов, меньше украшений, меньше декора», — говорит она. Например, не стоит усложнять наряд чрезмерным количеством бижутерии — гораздо лучше обойтись сдержанными золотыми серьгами и одной подвеской.

Мятая одежда

Рэнсон уверена: отпариватель — «маст хэв» для поддержания дорогого образа. «Я не могу жить без него не только как стилист, но и просто как женщина», — утверждает она. По ее мнению, нельзя выходить на улицу в рубашке из стиральной машины или пытаться «выпрямить» ткань без утюга — результат всегда будет выглядеть непрезентабельно.

Застиранная одежда

«Конечно, мы хотим, чтобы блузки, юбки и брюки были чистыми. Но из-за слишком частых стирок они становятся изношенными и выглядят дешево», — объясняет Рэнсон. Чтобы не полоскать одежду слишком часто, можно воспользоваться советом гуру уборки из Канады, который вместо стирки отправляет кашемировые свитера в холодильник — это помогает уничтожить бактерии и неприятный запах. Другой более очевидный выход — иметь в гардеробе больше вещей, чтобы не носить одни и те же постоянно.

Кружево

Если вы поклонница шикарных кружевных платьев, возможно, пришло время обновить содержимое шкафа. По мнению Эллис, кружево быстро вернулось в число трендов и так же молниеносно оттуда пропало. Стилистка считает, что оно уместно для нижнего белья, но полностью кружевной наряд будет выглядеть как занавеска.

Плохо сидящие вещи

Эллис всегда недоумевала, почему девушки подгоняют по фигуре свадебное платье, которое наденут раз в жизни, но не делают этого с вещами, которые будут носить постоянно. «Найдите портниху и заплатите немного денег, чтобы ваши новые брюки сидели идеально, ведь вам ходить в них не один раз», — говорит она.

Мягкие сумки

Рэнсон также советует дополнить образ структурированной сумкой, которая имеет четкие грани и форму. «Это придаст образу более отполированный вид», — объясняет стилистка.