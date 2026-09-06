Представления о чистоте у каждого свои, и необходимость уборки мы часто определяем интуитивно. Большинство рекомендаций по поддержанию порядка в доме основаны на опыте предыдущих поколений, а не на научных данных.

Уборка необходима не только для эстетики, но и для удаления патогенных микроорганизмов. В разных зонах квартиры или дома обитают различные микробы с уникальными жизненными циклами, которые важно учитывать для поддержания чистоты.

Микробиолог Джейсон Тетро и эксперт по наведению порядка Бекки Рапинчук поделились рекомендациями о том, как часто нужно заниматься уборкой и почему это важно.

Постельное бельё

Микроорганизмы, которые скапливаются на постели, попадают на неё с пылью и считаются относительно безвредными.

Однако пот, слюна и другие выделения человеческого тела, остающиеся на простынях и наволочках, создают отличную питательную среду для размножения бактерий, пылевых клещей и других микроорганизмов.

Поэтому постельное бельё рекомендуется менять раз в неделю, в крайнем случае — раз в две недели. Стирать простыни, пододеяльники и наволочки лучше при высокой температуре — от 60 °C и выше, если иное не указано на ярлычках.

Раковины

Мыть и дезинфицировать раковины нужно каждый день. Даже если они выглядят чистыми, в них активно размножаются микроорганизмы, включая болезнетворные. Влага, остатки еды и грязь, которые мы смываем с рук после улицы или туалета, создают идеальные условия для размножения бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла.

Поэтому хотя бы один раз в день следует мыть раковины на кухне и в ванной с чистящим средством и обрабатывать подходящим дезинфектантом.

Ковры и полы

Чистить ковры пылесосом или щёткой необходимо раз в неделю или чаще, если в доме есть домашние животные. Это поможет контролировать уровень грязи и пыли и предотвратить их распространение по всему дому.

Полы следует мыть не реже одного раза в две недели, а лучше — чаще, особенно на кухне, где на пол попадают крошки, капли жира и другие остатки пищи.

Сантехника в ванной

Санузел — идеальная среда для микроорганизмов. Они могут распространяться даже на расстояние до двух метров от унитаза. Поэтому его нужно мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю, а ванну или душевую кабину — не реже одного раза в две недели.

Также не забывайте о занавесках: на них быстро появляется плесень, поэтому их нужно мыть и обрабатывать дезинфицирующим средством не реже раза в неделю.

Полотенца

Банные полотенца собирают много микроорганизмов, включая стафилококк, различные грибки и кишечную палочку. Поэтому эксперты рекомендуют менять их ежедневно.

Кухонные полотенца следует отправлять в стирку не реже раза в неделю. Если вы работали с сырым мясом, полотенце нужно сразу же положить в стиральную машину.

Кухонные губки

Эксперты советуют кипятить губки на плите раз в два дня или держать в микроволновке в течение двух минут. Не реже двух раз в месяц их следует заменять на новые.

Важно понимать, что стирка или мытьё губки с водой и мылом не помогают избавиться от микроорганизмов, которые в ней накапливаются. Поэтому необходима именно стерилизация или замена.

Дверные ручки

Протирать дверные ручки следует минимум один раз в неделю, особенно если речь идет о дверях в ванную или на кухню — на них накапливается больше всего загрязнений.