Возраст трех лет — это значимый период в жизни ребенка, который отмечает переход от младенчества к дошкольному возрасту. Этот этап характеризуется активным физическим и психическим развитием.

В этом возрасте тело ребенка меняет свои размеры и пропорции, и он уже не выглядит как пухлый младенец. Интенсивно развиваются как крупная, так и мелкая моторика, а двигательная активность достигает своего пика.

Быстрое развитие мозга приводит к расширению интеллектуальных возможностей ребенка. Происходит переход от наглядно-действенного мышления к образному, обогащается речь, развивается память и воображение.

За короткий промежуток времени личность ребенка претерпевает значительные изменения. Эти изменения затрагивают его характер, основные виды деятельности и отношения с окружающими — взрослыми и сверстниками. Именно в три года формируются основы образа его «Я» и определяется отношение к окружающему миру.

В связи с такой глобальной «перестройкой» внутреннего мира, ребенок может стать капризным и трудным.

Физиология

По сравнению с более младшим возрастом, особых изменений в рационе и режиме дня нет (если только вы не запишете малыша в садик). Продолжительный ночной сон, один дневной сон и четырехразовое питание. В третий день рождения можно познакомить ребенка со сладким.

Не забывайте про регулярные медосмотры: с этого момента их можно проходить раз в год, но не реже.

Навыки и умения

Ребенок этого возраста характеризуется высокой потребностью в движении. Трехлетние дети постоянно совершенствуют свои двигательные навыки. На первый план выходит развитие крупной моторики — способности совершать движения, требующие участия всего тела (бег, прыжки, приседания, повороты).

Ребенок трех лет:

♦ Передвигается плавно и ловко, хорошо сохраняет равновесие.

♦ Легко изменяет направление движения и останавливается на ходу.

♦ Умеет ходить на носочках, стоять на одной ноге.

♦ Уверенно прыгает, в том числе через небольшие препятствия.

♦ Ловит и пинает мяч.

♦ Поднимается и спускается по лестнице, держась за перила и даже без опоры.

♦ Катается на трехколесном велосипеде.

В этот период также совершенствуются мелко-моторные навыки, хотя ребенок все еще испытывает трудности при выполнении особенно точных движений.

Тем не менее, трехлетний ребенок способен:

♦ Надевать и снимать простую одежду, расстегивать пуговицы и управляться с большими молниями, снимать обувь на липучках.

♦ Правильно пользоваться столовыми приборами, аккуратно есть и пить.

♦ Держать карандаш указательным и большим пальцем, делать из пластилина шарики и валики, надрезать бумагу ножницами.

♦ Может нарисовать круг, горизонтальные и вертикальные линии, появляются первые человечки.

Таким образом, ребенок становится все более самостоятельным в выполнении повседневных действий.

Как развивается речь

К трем годам речевая активность ребенка значительно возрастает. Словарный запас малыша составляет приблизительно 1000-1500 слов, он использует практически все части речи, говорит предложениями из 3-6 слов и в целом усваивает грамматическую структуру языка.

Как правило, ребенок уже умеет выстраивать диалог: он охотно отвечает на вопросы окружающих, задает свои, в его речи появляются вежливые слова и восклицательные интонации. В этом возрасте он может вербально описать свое состояние, рассказывать о своих впечатлениях и делиться переживаниями.

Круг общения ребенка к концу третьего года жизни ощутимо расширяется: он много разговаривает как с близкими взрослыми, так и с незнакомыми людьми, со сверстниками.

Речь ребенка часто сопровождает его самостоятельную деятельность, малыш комментирует свои действия с предметами («бросил мячик») и обращается к игрушкам («кушай, кукла»).

Трехлетка с удовольствием слушает аудиозаписи, сказки и стихи в исполнении взрослого, с легкостью запоминает их и воспроизводит практически дословно. Кроме того, он активно «играет» с языком, экспериментирует с рифмами и придумывает несуществующие слова.

Если ребенку уже три года, но он не говорит фразами или вовсе молчит, то необходима консультация специалистов — логопеда, невропатолога, психолога.

Психологические особенности



В возрасте трех лет у ребенка резко возрастает стремление к отделению от взрослого. Малыш все чаще произносит: «Я сам», «Я хочу», «Я не буду», демонстрируя свою независимость от близких. Этот период называют «кризисом трех лет».

Ребенок может действовать наперекор любым предложениям взрослого, упрямится и закатывает истерики «на пустом месте». Он стремится делать все наоборот, противится воле старших и отвергает то, что делал раньше. В то же время, он пытается самостоятельно выполнять действия, к которым еще не готов.

Не у всех детей кризис проявляется в острых негативных формах. Кто-то реагирует менее бурно или совсем недолго. Однако отношения с близкими взрослыми и с самим собой претерпевают изменения в любом случае, и происходит становление собственного «Я» ребенка.

По мере выхода из кризиса ребенок начинает меньше противопоставлять себя взрослому. У него появляется другой способ самоутверждения: он стремится к достижению результата в деятельности и, достигнув желаемого, старается продемонстрировать свои успехи взрослому и получить его одобрение.

Ребенок не просто ставит кубик на кубик — ему важно построить максимально высокую башню и услышать похвалу от родителя: «Какая высокая башня! У тебя отлично получилось!». Теперь он смотрит на себя глазами взрослого и становится чувствительным к тому, как окружающие оценивают его достижения.

Советы родителям трехлетки

«Кризис трех лет» — это испытание для всей семьи. Важно пройти его «правильно», ведь от того, как складываются детско-родительские отношения в этот период, зависит будущее ребенка.

Единого рецепта, как реагировать на истерики трехлетки, не существует. Главное — дать понять, что конфликты можно решать по-разному.

Некоторые вещи родитель должен запрещать категорически, и ребенку придется с этим смириться. Например, нельзя убегать от мамы вблизи проезжей части, это опасно для жизни. Малыш может протестовать против ограничения своей свободы, однако в вопросах здоровья и безопасности реакция взрослого должна быть однозначной.

Если речь идет о менее серьезных разногласиях, можно использовать разные тактики поведения.

Иногда следует отвлечь ребенка — разговорами или игрой, устроить соревнование. Например, предложите заупрямившемуся трехлетке сыграть в «кто наденет куртку быстрее». В игровой форме можно собирать игрушки на скорость или чистить зубы вместе с куклой.

Иногда можно и уступить ребенку, ведь он тоже имеет право на свое мнение и личные предпочтения. Не хочет есть манную кашу? Предложите на выбор гречневую или рисовую. Отказывается лечь спать? Почитайте книгу еще пятнадцать минут. Это не потакание капризам, а проявление уважения к желаниям и потребностям ребенка.

В некоторых ситуациях малышу нужно дать возможность выплеснуть свои эмоции, сбросить напряжение и принять ситуацию такой, какая она есть. Если вы решили не покупать сыну десятую машинку, и он закатил в магазине скандал, то лучше переждать бурю. Требования «закрыть рот» и «успокоиться сейчас же» могут привести к противоположному эффекту. Нужно просто побыть рядом, обнять, вытереть слезы. Можно даже ничего не говорить, важнее тактильный контакт и внимание.

Когда ребенок успокоится, нужно рассказать, как надо себя вести, объяснить, почему вы поступили так, а не иначе. Воспитательные беседы будут эффективными только в атмосфере спокойствия и доверия.

Важно! В возрасте трех лет ребенок осознает, что его желания не всегда совпадают с желаниями окружающих. Если не гасить каждую конфликтную ситуацию криками и шлепками, то ребенок осваивает разные стратегии поведения и учится считаться с волей других людей.

Кризис трех лет рано или поздно закончится, а вот то, чему ребенок научится в результате, останется с ним на долгие годы.