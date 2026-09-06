Наушники давно стали частью повседневной жизни: в них слушают музыку, разговаривают по телефону, работают и учатся. Однако слишком громкий звук, длительное ношение и недостаточная гигиена могут привести не только к ухудшению слуха, но и к раздражению кожи, скоплению влаги и повышенному риску инфекций.

Чем опасен слишком громкий звук

Главный риск связан с высокой громкостью. Длительное воздействие громкого звука способно повреждать мельчайшие волосковые клетки внутреннего уха. После повреждения они не восстанавливаются, поэтому вызванная шумом потеря слуха может стать необратимой, сообщает bigskyaudiology.

Современные наушники способны выдавать звук громкостью около 105–110 децибел на максимальных настройках. При этом длительное воздействие звука выше 85 децибел уже считается потенциально опасным.

По данным Всемирной организации здравоохранения, звук громкостью 80 децибел считается относительно безопасным при прослушивании до 40 часов в неделю, а при 90 децибелах допустимое время сокращается примерно до четырёх часов.

Особенно уязвимы молодые люди. Исследования связывают регулярное использование наушников на высокой громкости с ухудшением слуховых порогов у подростков и молодых взрослых.

Наушники могут повышать риск инфекций

Проблема заключается не только в громкости. При длительном ношении наушники могут удерживать вокруг уха тепло, пот и влагу, создавая благоприятные условия для размножения бактерий.

Внутриканальные наушники располагаются непосредственно у слухового прохода, поэтому при недостаточной гигиене могут переносить бактерии, раздражать кожу, способствовать скоплению ушной серы и удерживать влагу.

Полноразмерные модели сами по себе инфекцию не вызывают, однако при слишком долгом ношении, загрязнённых амбушюрах или высокой влажности они также могут создавать неблагоприятную среду вокруг уха.

Можно ли носить наушники при воспалении уха

При уже возникшей инфекции специалисты советуют по возможности отказаться от внутриканальных и слишком плотно прилегающих наушников до выздоровления.

Они могут усиливать дискомфорт, удерживать влагу и дополнительно раздражать слуховой проход. Полноразмерные модели обычно оказывают меньшее воздействие на него, однако их тоже следует использовать ограниченно и тщательно очищать.

Опасно ли шумоподавление

Сама технология активного шумоподавления не вызывает инфекций и не считается вредной для ушей.

Более того, такие наушники иногда помогают защитить слух: в шумной обстановке человеку не приходится увеличивать громкость музыки, чтобы перекрыть окружающие звуки. Главное — соблюдать умеренную громкость и делать перерывы.

Почему от наушников болят уши

Боль и дискомфорт могут возникать из-за слишком сильного давления, неподходящего размера вкладышей, тесного оголовья или длительного ношения.

Причинами также могут быть скопление ушной серы, раздражение кожи, повышенная влажность, напряжение челюсти или уже существующее воспаление уха.

Если неприятные ощущения появляются регулярно, стоит попробовать другую модель наушников, уменьшить время их использования и проверить, подходят ли по размеру вкладыши или амбушюры.

Как пользоваться наушниками безопаснее

Специалисты рекомендуют держать громкость примерно на уровне 50–60% от максимальной и избегать многочасового непрерывного прослушивания.

Полезно делать регулярные перерывы, особенно если наушники используются в течение всего рабочего дня. В шумных местах лучше выбирать модели с хорошей звукоизоляцией или шумоподавлением, чем просто увеличивать громкость.

Не менее важна гигиена. Вкладыши и амбушюры следует регулярно очищать, давать им полностью высохнуть и по возможности не пользоваться чужими наушниками.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Поводом проверить слух могут стать постоянный звон или шум в ушах, ощущение приглушённого звука после использования наушников, необходимость постепенно увеличивать громкость, боль, зуд или покраснение уха.

Также стоит обратить внимание на ухудшение способности разбирать речь в шумных местах и повторяющиеся воспаления. Если такие симптомы сохраняются, желательно обратиться к специалисту и проверить слух.

Наушники сами по себе не являются опасными. Риски возникают прежде всего при слишком высокой громкости, длительном ношении и плохой гигиене. Умеренная громкость, регулярные перерывы и чистые наушники значительно снижают вероятность проблем со слухом и здоровьем ушей.