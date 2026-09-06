В социальных сетях активно обсуждается новый тренд в маникюре — ногти с оптической иллюзией. Эта техника основана на игре света и теней, что создает впечатляющий визуальный эффект. Неудивительно, что многие влюбляются в этот стиль. На данный момент хэштег #opticalillusionnails уже собрал более 2,2 миллиона просмотров в ТикТоке, и это число продолжает расти. Пользователи делятся своими видео, в которых показывают, как создать такой дизайн самостоятельно.

На самом деле, создание таких ногтей довольно просто. Это вариант вертикального омбре с небольшими дополнениями. Техника включает в себя создание мягкого градиента, который идет вниз по центру ногтей, переходя от более темного оттенка к более светлому. На кончике ногтя цвет меняется на противоположный. Эффект получается необычным, но очень красивым: ногти выглядят так, будто они слегка освещены закатом, хотя ты можешь выбрать любую цветовую гамму.

Рассмотрим один из способов создания такого модного маникюра. Для его выполнения тебе понадобится тонкая кисть: с ее помощью нарисуй половину белого френча на яркой стороне ногтя и закрась другую половину тем же цветом, прямо над белой частью пластины. Губка поможет создать эффект омбре. В завершение покрой все глянцевым топом, который придаст необычному дизайну объем.