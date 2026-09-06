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Разбить чашку или тарелку — к счастью или неприятностям? Что говорят народные приметы 0 205

Люблю!
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разбитая чашка

Разбитая чашка или тарелка обычно вызывает досаду, особенно если вещь была любимой. Однако в народных поверьях случайно разбитая посуда чаще всего считается добрым знаком. Считалось, что вместе с осколками из дома уходит что-то ненужное или негативное, освобождая место для перемен.

Если случайно разбилась чашка

Чашка, которая просто выскользнула из рук и разбилась без ссоры и злости, в народных приметах обычно сулит хорошие новости, приятную встречу или перемены к лучшему.

Особое значение придавали обстоятельствам: если посуда разбилась случайно, это воспринималось гораздо благоприятнее, чем если ее разбили намеренно.

К чему разбивается тарелка

Тарелка традиционно связана с домом, семейным столом, достатком и гостеприимством. Поэтому ее случайное падение могли трактовать как знак грядущих перемен в семье.

Если тарелка разлеталась на множество мелких осколков, это иногда считалось символом будущего изобилия и радости.

А вот треснувшую, но не разбившуюся посуду народные поверья воспринимали настороженнее. Такие вещи обычно советовали не хранить дома.

Разбитая посуда на свадьбе

На свадьбах разбивание посуды давно превратилось в отдельную традицию. Считалось, что звон разбитого бокала или тарелки приносит молодоженам счастье, любовь и достаток.

Символический смысл прост: оставить все плохое в прошлом и начать новую жизнь с чистого листа.

Если посуду разбил ребенок

Детская неосторожность в народных поверьях также обычно не считалась дурным знаком. Иногда разбитая ребенком чашка или тарелка воспринималась как предвестие радости или хороших новостей.

Впрочем, в обычной жизни объяснение чаще всего гораздо проще: маленьким детям просто сложнее точно контролировать свои движения.

Когда разбитая посуда считается плохим знаком

Не всякое разбивание посуды трактовалось положительно. Если чашку или тарелку разбили намеренно — во время ссоры, вспышки гнева или конфликта, — это уже связывали с напряжением и негативной атмосферой в доме.

Поэтому значение приметы зависело не только от того, что именно разбилось, но и от обстоятельств.

Что делать с осколками

Согласно народным поверьям, разбитую посуду не стоит долго хранить дома. Осколки советовали собрать и выбросить.

А затем можно вспомнить знакомое выражение «к счастью» и не позволять мелкой бытовой неприятности портить настроение.

Так все-таки к счастью?

Если верить народным приметам, случайно разбитая чашка или тарелка чаще считается хорошим знаком. Она символизирует завершение старого этапа и освобождение места для чего-то нового.

Разумеется, научных доказательств того, что разбитая посуда способна предсказывать будущие события, не существует. Но именно позитивное толкование, возможно, и помогло этой примете пережить века: гораздо приятнее посмотреть на осколки и сказать «к счастью», чем просто расстроиться из-за разбитой любимой чашки.

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#символика #свадьба #традиции #приметы #счастье #суеверия #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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