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Ребенок просит завести собаку: как поступить 0 39

Люблю!
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ребенок просит завести собаку: как поступить

Дети часто обращаются к родителям с просьбой завести собаку, обещая выполнять обязанности по уходу за ней. В этой статье мы обсудим причины, по которым у ребенка возникает желание иметь питомца, и стоит ли заводить щенка.

 

3 причины, по которым ребенок настойчиво просит завести собачку

Трудности в общении

Не все дети растут общительными и могут находить общий язык с окружающими. Излишняя стеснительность может быть врожденной чертой характера, и избавиться от нее бывает непросто.

Отсутствие друга, с которым можно общаться, ребенок может пытаться заменить собакой.

В этом случае родителям стоит быть внимательными, так как ребенок может не осознавать сути проблемы. Обращение к детскому психологу может быть полезным.

Решение о том, заводить собаку или нет, должны принимать сами родители.

ВНИМАНИЕ! Возможно, когда у ребенка наладятся отношения со сверстниками, собака отойдет на второй план.

Тем не менее, стоит учитывать, что благодаря собаке дети становятся более общительными и социально активными. Домашнее животное может стать связующим звеном между ребенком и внешним миром, помогая ему не замыкаться в себе. Темы для разговора будут всегда, ведь собака весело виляет хвостом.

«Живая игрушка»

Дети могут хотеть собаку, чтобы не выглядеть белой вороной среди друзей. В этом случае животное может быстро надоесть, и собака будет восприниматься как источник раздражения, отвлекающего от других дел. Девочки часто просят маленькую собачку, а мальчики — большую.

Любовь к собакам

Это нормальный интерес, который может длиться всю жизнь. Ребенок, увлекающийся собаками, может знать много о породах, читать книги и смотреть передачи. Если вы заметили у своего ребенка настоящую увлеченность, стоит рассмотреть возможность заведения собаки.

Важно! Просьба ребенка о собаке может свидетельствовать о его взрослении и желании заботиться о ком-то. Отказ в этом может оставить негативный след в его характере.

depositphotos - https://depositphotos.com

 

Альтернатива – весьма неплохой вариант

Попробуйте выяснить, почему ребенок предпочитает собаку среди других домашних животных, ведь с ней больше хлопот, чем, например, с кошкой или попугаем.

Если ребенок не меняет своего мнения, можно предложить альтернативу – виртуальную собачку. Это может быть большая мягкая игрушка или герой видеоигры.

Однако родители должны ответственно подходить к выбору видеоигры, чтобы не возникли новые проблемы. Игра должна прививать доброту и заботу, а не жестокость.

Нужно ли заводить щенка, если ребенок просит, помогут выяснить тесты

Чтобы понять, действительно ли собака нужна ребенку, можно провести несколько тестов.

1. Определитесь с породой собаки. Для этого можно посетить выставки или посмотреть передачи о породах и их характерах.

2. Уход за собакой очень важен. С этой информацией можно ознакомиться на сайтах или в специальной литературе.

3. Возраст. Ребенок, которому исполнилось 14, может самостоятельно выгуливать собаку. Чтобы проверить, будет ли он это делать, можно трижды в день отправлять его гулять с поводком в любую погоду.

Важно! Не стоит перекладывать выгул собаки на ребенка младше 14 лет, даже если речь идет о маленьком щенке. В экстренной ситуации ребенок может запаниковать, и это может привести к негативным последствиям.

Ребенок должен понимать, что забота о питомце включает не только игры, но и обязанности, такие как уборка и лечение собаки. Также нужно будет решить, где оставить собаку, если вы уедете в отпуск.

Оцените свои возможности

Как бы ответственно ни был ребенок, забота о питомце ляжет и на плечи родителей. Походы к ветеринару и выгул собаки — это тоже ответственность родителей.

Времени для выгула должно быть достаточно, так как это не займет всего пять минут. Выгул должен быть полноценным, иначе неистраченная энергия собаки может привести к испорченной мебели. Если у вас нет времени на это, лучше отказаться от идеи заведения собаки.

Какую собаку выбрать

Взрослая собака или щенок

Если в семье есть маленькие дети, лучше выбрать взрослую собаку, так как щенок требует много внимания.

Если все же хотите щенка, не стоит брать его, если ему меньше 4 месяцев.

Большая или маленькая

Некоторые родители опасаются больших собак рядом с маленькими детьми. На самом деле, декоративные собачки могут быть менее терпеливыми и требуют бережного обращения. Если не хотите большую собаку, можно рассмотреть средние породы.

Выбираем породу собаки

При выборе породы ориентируйтесь на свои требования и возможности. Если в семье есть маленькие дети, лучше выбрать лабрадора или пуделя, так как эти породы считаются наиболее коммуникабельными.

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