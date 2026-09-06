Сердце — главный насос кровеносной системы, но у него есть важный помощник, расположенный в ногах. Речь об икроножных мышцах: при каждом шаге они помогают венозной крови подниматься вверх, преодолевая силу тяжести.

Именно поэтому мышцы голени иногда называют «вторым сердцем». Их работа важна не только для ощущения лёгкости в ногах. Исследования показывают, что эффективность так называемого икроножного насоса может быть связана и с общим состоянием здоровья.

Как работает «второе сердце»

По артериям кровь движется от сердца под достаточно высоким давлением. А вот возвращаться из ног обратно к сердцу ей сложнее: давление в венах гораздо ниже, к тому же приходится преодолевать силу тяжести.

Здесь и включаются мышцы голени.

При ходьбе, подъёме на носки или сгибании стопы икроножные мышцы сокращаются и сдавливают расположенные рядом вены. В результате кровь продвигается вверх.

Обратному току препятствуют венозные клапаны. Они закрываются после каждого мышечного сокращения и не позволяют крови снова опускаться к стопам.

Таким образом, каждое движение ног помогает венозной системе возвращать кровь к сердцу.

Что происходит, если этот механизм работает хуже

Первые признаки нарушения венозного оттока знакомы многим: тяжесть в ногах, отёки в области лодыжек, неприятные ощущения после долгого сидения или стояния.

Со временем могут развиваться и более серьёзные проблемы, в том числе варикозная болезнь.

Однако исследователи обратили внимание и на другую закономерность. Специалисты клиники Мейо проанализировали данные почти 3 тысяч пациентов и обнаружили, что за десять лет среди людей с ослабленной функцией икроножного насоса умерло около 18%, тогда как среди пациентов с нормальными показателями — около 6%.

Более поздний анализ почти 6 тысяч человек подтвердил связь: чем хуже мышцы голени помогали прокачивать кровь, тем выше оказывался риск смерти.

При этом важно понимать: такие исследования показывают связь, но не доказывают причинно-следственную зависимость.

Слабая работа икроножного насоса может быть не причиной ухудшения здоровья, а показателем других проблем — малоподвижного образа жизни, возрастной потери мышечной массы, заболеваний суставов или нервной системы, а также общего снижения физической формы.

Как поддерживать икроножные мышцы

Для этого вовсе не обязательно покупать специальный тренажёр или ежедневно ходить в спортзал.

Самое простое упражнение — обычная ходьба. Каждый шаг заставляет мышцы голени сокращаться и помогает венозной крови двигаться вверх.

Хорошо работают также:

подъём по лестнице;

бег;

подъёмы на носки;

сгибание и разгибание стоп.

Особенно важно двигаться тем, кто много времени проводит за компьютером.

Если приходится долго сидеть, желательно хотя бы раз в час вставать и немного ходить. Когда это невозможно, можно прямо на рабочем месте несколько раз согнуть и разогнуть стопы или поднимать пятки, оставляя носки на полу.

Для поддержания общего здоровья Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности и выполнять силовые упражнения как минимум дважды в неделю.

Когда боль в ноге нельзя списывать на усталость

Не всякий дискомфорт после долгого дня безобиден.

Если отёк, боль, покраснение или ощущение жара появились преимущественно в одной ноге и не проходят, это требует внимания.

Подобные симптомы могут встречаться при тромбозе глубоких вен. В такой ситуации необходимо обратиться за медицинской помощью.

Особая мышца, которая может влиять на обмен веществ

В глубине голени расположена камбаловидная мышца. Она отличается способностью работать длительное время, не утомляясь так быстро, как многие другие мышцы.

Исследователи изучали специальное движение, которое иногда называют «подъёмом на камбаловидную мышцу».

Человек сидит, оставляя переднюю часть стопы на полу, а пятку многократно поднимает и опускает.

В экспериментальных условиях такая продолжительная работа мышцы увеличивала расход энергии и улучшала использование организмом глюкозы и жиров после еды.

В небольшом исследовании с участием десяти человек с преддиабетом длительное выполнение такого движения во время двухчасового теста на толерантность к глюкозе позволило снизить пик сахара в крови примерно на треть по сравнению с обычным сидением.

Однако здесь есть важная оговорка: участники выполняли упражнение долго и практически непрерывно. Поэтому несколько движений пятками под столом полезны как дополнительная активность, но не могут заменить полноценную физическую нагрузку или лечение, назначенное врачом.

Почему «второе сердце» стоит держать в тонусе

Мышцы голени действительно играют важную роль в венозном кровообращении. Они помогают крови возвращаться от ног к сердцу и тем самым снижают нагрузку на венозную систему.

Поддерживать этот механизм можно очень простыми способами — больше ходить, пользоваться лестницей, регулярно разминать стопы и не проводить много часов подряд без движения.

Даже небольшая активность в течение дня полезнее, чем длительное неподвижное сидение. А регулярная нагрузка помогает сохранить не только силу мышц, но и нормальную работу кровообращения.