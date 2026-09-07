Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Белок на завтрак или на ужин: ученые выяснили, когда он приносит больше пользы 0 238

Люблю!
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белок на завтрак и на ужин

ChatGPT

Яйца, творог или йогурт утром могут оказаться полезнее, чем привычка оставлять основную порцию мяса или рыбы на вечер. Исследования показывают: хотя белок необходим организму в течение всего дня, его достаточное количество за завтраком может давать дополнительные преимущества.

Почему стоит добавить белок в завтрак

Белок необходим для мышц, костей, ферментов и множества других процессов в организме. Однако значение имеет не только его суточное количество, но, возможно, и распределение между приемами пищи.

Как отмечает диетолог Бриттани Любек в материале Verywell Health, ряд исследований связывает богатый белком завтрак с более благоприятными показателями мышечной массы и силы. В одном из научных обзоров употребление большей доли суточного белка утром, а не вечером ассоциировалось с увеличением безжировой массы тела и мышечной силы.

Есть данные и о влиянии такого завтрака на уровень сахара. В небольшом исследовании с участием людей с диабетом второго типа богатый белком завтрак обеспечивал более благоприятную реакцию глюкозы и инсулина по сравнению с завтраком, в котором преобладали углеводы.

Меньше хочется есть в течение дня

Еще одно возможное преимущество белкового завтрака — более продолжительное чувство сытости.

Белок влияет на гормональные механизмы, регулирующие аппетит, в том числе на GLP-1. Поэтому после омлета, творога или другого богатого белком блюда человек может дольше чувствовать себя сытым, чем после завтрака, состоящего преимущественно из быстрых углеводов.

Некоторые исследования также обнаружили связь между употреблением белка утром и показателями здоровья сердечно-сосудистой системы, включая более низкое артериальное давление и более высокий уровень «хорошего» холестерина HDL. Однако подобные наблюдения сами по себе еще не доказывают, что причиной улучшений был именно белковый завтрак.

Но переносить весь белок на утро не нужно

Специалисты не предлагают съедать суточную норму белка за завтраком. Более разумная стратегия — распределять его относительно равномерно в течение дня.

Это особенно актуально потому, что у многих людей рацион устроен наоборот: утром белка мало, а самая большая его порция приходится на ужин.

В одном из исследований употребление примерно 30 г белка во время каждого из трех основных приемов пищи эффективнее стимулировало синтез мышечного белка, чем рацион, при котором основная порция приходилась на вечер.

Другие работы показывают, что распределение белка между четырьмя-пятью приемами пищи и перекусами также может быть полезным для поддержания и роста мышечной массы.

При этом ученые пока не установили единственного «идеального» времени для употребления белка. Результаты исследований различаются, поэтому гораздо важнее получить необходимое количество за сутки, чем пытаться съесть его строго в определенный час.

Сколько белка нужно человеку

Базовая рекомендуемая норма для здорового взрослого человека составляет около 0,8 г белка на килограмм массы тела в сутки.

Например, при массе тела 70 кг это примерно 56 г белка в день.

Но потребности могут быть выше. Пожилым людям, особенно при риске возрастной потери мышечной массы, а также физически активным людям может требоваться около 1,2 г на килограмм массы тела.

При этом принцип «чем больше белка, тем лучше» не работает. Согласно исследованиям, для набора мышечной массы увеличение потребления выше примерно 1,6 г на килограмм массы тела в сутки обычно уже не дает заметного дополнительного эффекта.

Что съесть утром

Получить белок за завтраком можно из обычных продуктов: яиц, творога, натурального йогурта, сыра, рыбы, птицы, бобовых, тофу, орехов и семян.

Главный вывод специалистов прост: не обязательно выбирать между белком на завтрак и белком на ужин. Лучше распределить его на весь день. Но если сейчас почти весь белок вы съедаете вечером, стоит попробовать перенести часть утренней порции — именно такой режим в ряде исследований оказался более благоприятным.

×
#диета #питание #завтрак #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бульон
Изображение к статье: Как часто нужно мыть и стирать дома: советы от экспертов
Изображение к статье: Ребенок просит завести собаку: как поступить
Изображение к статье: Стиль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вырастить лимон из косточки на подоконнике
Люблю!
Изображение к статье: гигантская тарелка
Техно
Изображение к статье: Ученые нашли «выключатель», который может заставить поджелудочную снова производить инсулин
Техно
Изображение к статье: Как правильно сажать тюльпаны осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Люблю!
Изображение к статье: пограничник
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как вырастить лимон из косточки на подоконнике
Люблю!
Изображение к статье: гигантская тарелка
Техно
Изображение к статье: Ученые нашли «выключатель», который может заставить поджелудочную снова производить инсулин
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео