Выпадение волос может быть связано с самыми разными причинами — от стресса и гормональных изменений до дефицита железа, витамина D и других питательных веществ. Диетологи обращают внимание на четыре доступных продукта, которые содержат компоненты, необходимые для нормального роста и состояния волос: кешью, семена льна, тыквенные семечки и грецкие орехи.

Однако важно понимать: ни один продукт сам по себе не способен остановить патологическое выпадение волос. Особенно заметной коррекция питания может быть в тех случаях, когда проблемы действительно связаны с дефицитом определенных питательных веществ, передает Verywellhealth.

1. Кешью

Кешью содержат железо, медь, цинк и белок — вещества, необходимые в том числе для нормальной работы волосяных фолликулов.

Цинк участвует в процессах деления клеток и восстановления тканей, железо необходимо для переноса кислорода, а медь задействована в ряде процессов, связанных с образованием соединительной ткани и пигментацией волос.

Добавить кешью в рацион просто — небольшую горсть можно использовать как перекус или добавлять в каши и салаты.

2. Семена льна

Льняное семя — источник альфа-линоленовой кислоты, относящейся к омега-3 жирным кислотам растительного происхождения. В нем также присутствуют белок, клетчатка, лигнаны, железо и другие микроэлементы.

Такой набор питательных веществ помогает поддерживать нормальное состояние кожи и волос. Однако утверждать, что семена льна непосредственно заставляют волосы расти быстрее, было бы преувеличением.

Для употребления в пищу семена льна лучше измельчать — так организму проще получить содержащиеся в них питательные вещества. Их можно добавлять в йогурт, кашу или смузи.

3. Тыквенные семечки

Тыквенные семечки богаты цинком, магнием и железом. Особый интерес исследователей вызывает масло из семян тыквы.

Существуют исследования, в которых его употребление связывали с улучшением роста волос у людей с андрогенетической алопецией. Одно из возможных объяснений — воздействие на механизмы, связанные с дигидротестостероном (DHT), гормоном, играющим важную роль в развитии этого вида облысения.

Однако доказательств пока недостаточно, чтобы считать тыквенные семечки или их масло полноценным лечением выпадения волос.

4. Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат растительные омега-3 жирные кислоты, белок, витамин Е, медь, цинк и железо.

Эти вещества необходимы для множества процессов в организме, в том числе связанных со здоровьем кожи и волос. Особенно полезным полноценное питание становится при недостатке определенных микроэлементов.

При этом нет необходимости съедать большое количество орехов. Они достаточно калорийны, поэтому небольшой порции вполне достаточно в качестве части разнообразного рациона.

Больше — не значит лучше

Пытаясь остановить выпадение волос, некоторые начинают самостоятельно принимать большие дозы витаминов и минералов. Это может дать обратный эффект.

Избыток некоторых веществ, в частности витамина А и селена, сам способен способствовать выпадению волос. Чрезмерное употребление железа также опасно для здоровья.

Поэтому при заметном или длительном выпадении волос лучше сначала установить причину проблемы и при необходимости проверить уровень железа, витамина D и других показателей по рекомендации врача.

Главный вывод специалистов: кешью, семена льна, тыквенные семечки и грецкие орехи могут быть полезной частью рациона для здоровья волос, но это питание, а не лекарство от облысения.