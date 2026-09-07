Каждая из нас сталкивается с ситуацией, когда визит в салон красоты откладывается, а корни уже заметно отросли. Причины могут быть разные: занятость на работе, отсутствие желания записываться к другому мастеру или финансовые трудности. А иногда просто хочется провести время в кафе с горячим кофе, а не ехать через весь город к стилисту.

Современная индустрия красоты предлагает множество решений для тех, кто не успел посетить салон, но хочет скрыть отросшие корни. Вот несколько способов, которые помогут справиться с этой задачей.

Используй спреи для волос или тонирующие бальзамы

Спрей легко наносится на корни и позволяет быстро привести волосы в порядок. Однако его эффект сохраняется только до первого мытья. Если требуется более стойкое решение, стоит обратить внимание на тонирующие бальзамы. Их сложнее наносить (лучше использовать кисть), но они держатся гораздо дольше. Ранее использовали тени для глаз или детскую присыпку, но сейчас есть более эффективные средства.

Добавь объема у корней

Создание объема у корней и текстуры по длине поможет визуально сгладить контраст между отросшими корнями и остальными волосами. Используй прикорневую пудру для объема и утюжок для создания текстурных локонов. Также можно воспользоваться сухим шампунем, который освежит волосы и придаст объем. Если нет стайлинговых средств, просто помой голову — чистые волосы выглядят лучше.

Меняй сторону

Если ты постоянно носишь волосы в одном и том же стиле, это может сделать отросшие корни более заметными. Попробуй изменить укладку: поменяй пробор, сделай его крест-накрест или создай немного беспорядка. Это поможет отвлечь внимание от корней.

Играй со светом

Если ты пытаешься скрыть седые волосы, учти, что светлые пряди привлекают внимание. Яркие цвета выделяются, а серые остаются в тени. Если ты брюнетка, не стоит слишком сильно осветлять волосы — достаточно на тон или два светлее твоего естественного цвета.

Откажись от пробора

Собери волосы назад. Хороший способ скрыть отросшие корни — заплести косу, сделать пучок или завязать модные узлы. Главное, чтобы в укладке не было проборов. Одна коса будет выглядеть хорошо, а две могут создать неаккуратный вид. Если выбираешь пучок, в этом сезоне в моде низкие варианты.